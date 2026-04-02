Giá dầu diesel giảm gần 2.000 đồng/lít

HNN.VN - Từ 0h ngày 16/4, giá dầu diesel giảm 1.920 đồng, xăng RON 95-III tăng 220 đồng/lít.

Giá xăng được điều chỉnh tăng nhẹ, giá dầu giảm gần 2.000 đồng/lít 

Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 220 đồng, lên 23.760 đồng/lít. Tương tự, E5 RON 92 thêm 250 đồng, có giá mới 22.590 đồng. Ngược lại, các mặt hàng dầu giảm 1.920 - 2.280 đồng/lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu mazut có giá mới lần lượt 31.040 đồng và 20.330 đồng.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục cho trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, cụ thể diesel 400 đồng, xăng và dầu mazut 800 đồng/lít, kg.

Trước đó, tại 2 kỳ điều hành liên tiếp gần đây (ngày 8/4 và 9/4), giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh giảm rất mạnh. Qua 2 kỳ điều hành này, giá xăng E5 RON 92 giảm tổng cộng 3.084 đồng/lít, giá xăng RON95-III giảm 3.433 đồng/lít. Giá dầu diesel được điều chỉnh giảm tới 11.819 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 1.980 đồng/kg.

Hiện nay, giá xăng dầu của Việt Nam vẫn duy trì ở mức thấp so với nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là giá dầu diesel.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ 16/4 đến 30/6, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0 đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được giảm về 0%. Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào.

Song Minh
 Từ khóa:
Giá xănggiá dầu giảmđiều hành16/4
Giá xăng dầu giảm sâu

Trong kỳ điều hành vào đầu ngày 27/3 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm mạnh, có mặt hàng hạ gần 6.000 đồng/lít, đặc biệt, xăng RON95-III giảm mạnh tới 5.625 đồng/lít.

Giá xăng dầu giảm sâu
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành giao thông
Tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp

