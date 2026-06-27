Khai mạc Phiên chợ vùng cao Khe Tre đợt 2

Phiên chợ mang đến trải nghiệm văn hóa với các trò chơi dân gian

Phiên chợ quy tụ nhiều gian hàng giới thiệu nông sản, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Bên cạnh hoạt động mua bán, ban tổ chức còn thực hiện chương trình truyền thông, quảng bá nông sản với chuyên mục “Hương vị bản làng – Ấm nồng từ bàn tay người nông dân đến trái tim du khách”.

Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu thông qua hoạt động livestream, phỏng vấn, quảng bá ba sản phẩm OCOP cùng nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng và sản phẩm truyền thống như dệt zèng, đan lát, ẩm thực vùng cao… Qua đó góp phần nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và lan tỏa hình ảnh vùng cao Khe Tre.

Không gian phiên chợ còn mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa với sáu trò chơi dân gian như nhảy sạp, đi cầu khỉ trên khô, ném vòng vào cổ vịt, bịt mắt đạp bóng, ném bóng vào rổ và phóng phi tiêu. Các hoạt động hướng đến tạo sân chơi cho người dân, du khách, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương.

Tại phiên chợ còn diễn ra các tiết mục văn nghệ do các câu lạc bộ, đội nhóm và nghệ nhân trong và ngoài xã biểu diễn. Chương trình có sự góp mặt của nhiều tiết mục múa, hát, nhạc kịch, trình diễn thời trang dân tộc và các màn giao lưu nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao. Sau chương trình biểu diễn sẽ là phần giao lưu văn nghệ giữa các đơn vị, nghệ nhân và Nhân dân.

Theo ban tổ chức, phiên chợ không chỉ tạo cơ hội kết nối sản phẩm địa phương với người tiêu dùng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Khe Tre, thúc đẩy tiêu dùng bền vững, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và tạo động lực phát triển kinh tế - du lịch gắn với nông nghiệp của địa phương.