Giữ chân du khách, kéo dài dòng tiền ở Huế

Nhân viên Khách sạn Park View Huế chuẩn bị buồng phòng phục vụ khách lưu trú.

Khách đến Huế nhưng chưa ở lâu

Đến Huế vào một ngày hè thời tiết đẹp, chị Trần Thị Đông (đến từ Nghệ An) chọn tham quan Đại Nội vào buổi sáng, lang thang thưởng thức ẩm thực Huế buổi chiều, sau đó dạo ở phố đi bộ Hai Bà Trưng vào buổi tối. Mặc dù có nhiều thời gian cho chuyến du lịch, nhưng hành trình ở Huế của nữ du khách chỉ vỏn vẹn khoảng 1,5 ngày. Chị Đông chia sẻ: “Huế vẫn còn nhiều cảnh đẹp mình chưa khám phá, nhưng khá tiếc là về đêm Huế còn buồn và ít chỗ vui chơi”.

Làm một cuộc khảo sát nhỏ với hàng chục du khách, điều chúng tôi khá băn khoăn vẫn là những ý kiến khá giống chị Đông. Thậm chí vẫn còn nhiều du khách rời Huế trong ngày. Một số khách rời Huế do muốn đi được nhiều điểm đến, trong khi cũng có những người nghĩ rằng Huế vẫn chưa có quá nhiều lựa chọn để tiếp tục khám phá ngày hôm sau.

Thực tế trên là một nghịch lý đáng suy nghĩ của du lịch Huế. Sở hữu hệ thống di sản, văn hóa, cảnh quan và ẩm thực đặc sắc, nhưng Huế vẫn chưa tạo được những trải nghiệm đủ sức hấp dẫn để du khách muốn ở lại lâu hơn.

Nhìn vào những con số, lượng khách đến Huế đang có mức tăng đáng kể, với hơn 4,3 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Nhưng so với các địa phương ở miền Trung, du lịch Huế vẫn chưa thể “giữ chân” khách du lịch tốt như Đà Nẵng, Khánh Hòa. Mặc dù theo kết quả điều tra, thời gian lưu trú bình quân chung của du khách có tăng, hiện ở mức 2,06 ngày, nhưng lượng khách ở lại đêm thứ hai vẫn chủ yếu là khách tự túc. Bình quân khách quốc tế tự túc lưu trú hơn 2,4 ngày, khách nội địa tự túc 2,1 ngày; trong khi đó, khách đi theo tour chỉ lưu trú hơn 1,6 ngày đối với khách quốc tế và hơn 1,7 ngày đối với khách nội địa.

Trong phát triển du lịch, khách đông mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn là làm sao giữ được dòng khách ấy lâu hơn. Một du khách ở thêm một đêm không chỉ mang lại thêm doanh thu cho cơ sở lưu trú mà còn tạo thêm một bữa ăn tại nhà hàng, một chuyến xe, vé trải nghiệm hay dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Điều đó cũng tạo thêm cơ hội cho nhiều dịch vụ phụ trợ và người dân tham gia chuỗi cung ứng du lịch.

Lâu nay, câu chuyện về thời gian lưu trú của khách đến Huế được đem ra bàn luận ở rất nhiều hội nghị, hội thảo phát triển du lịch. Dù đã được phân tích dưới nhiều góc độ, đây vẫn là bài toán chưa có lời giải trọn vẹn. Nhìn bề ngoài, câu chuyện lưu trú ngắn ngày có thể xuất phát từ các khách sạn, điểm nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nguyên nhân, bởi Huế vẫn còn thiếu các cơ sở lưu trú đẳng cấp, mang thương hiệu quốc tế; phần còn lại đến từ hoạt động lữ hành, sản phẩm và dịch vụ.

Nhiều ý kiến cho rằng Huế thiếu sản phẩm du lịch. Tuy nhiên, thực tế không hẳn như vậy. Điều còn thiếu là những sản phẩm đủ sức kéo khách ở lại thêm đêm. Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành cho rằng, Huế đã phát triển nhiều sản phẩm ở vùng lõi trung tâm nhưng dịch vụ tại các địa phương còn đơn điệu, thiếu tính đặc thù cho từng nhóm khách. Đặc biệt, hoạt động ban đêm chưa đủ sức tạo nhu cầu lưu trú. Ngoài phố Tây, các phố đi bộ, phố đêm còn lại chưa tương xứng kỳ vọng; Huế cũng thiếu các trung tâm vui chơi, giải trí, mua sắm quy mô về đêm.

Tại Huế, các điểm đến chưa được kết nối thành chuỗi trải nghiệm 2 - 3 ngày. Sự liên kết giữa khách sạn - lữ hành - điểm tham quan - dịch vụ cũng còn hạn chế. Mỗi bên vẫn chủ yếu bán phần việc của mình, chưa cùng tạo ra một gói trải nghiệm hoàn chỉnh đủ hấp dẫn để du khách ở lại lâu hơn.

Tạo lý do khiến khách phải “ở thêm”

Kéo dài thời gian lưu trú cũng là cách kéo dài thời gian dòng tiền ở lại với địa phương, mang lại giá trị chung cho nhiều bên liên quan. Trong bối cảnh Huế xác định du lịch - dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, việc kéo dài thời gian lưu trú không đơn thuần là bài toán của ngành du lịch mà là bài toán chung của cả chuỗi kinh tế du lịch. Đây là vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp, những người làm du lịch phải cùng nhìn kỹ, từ đó thay đổi tư duy để liên kết: Không chỉ bán một điểm tham quan hay một đêm lưu trú mà bán một hành trình, một trải nghiệm khiến du khách muốn ở thêm.

Khách du lịch ăn sáng ở nhà hàng Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế.

Nhìn vào bức tranh du lịch hiện có, Huế không thiếu chất liệu để tạo nên những hành trình 48 hay 72 giờ hoặc lâu hơn thế. Di sản có thể kết nối với ẩm thực; ẩm thực nối với làng nghề; làng nghề nối với trải nghiệm cộng đồng. Hay di sản có thể nối với sinh thái, biển, đầm phá, chăm sóc sức khỏe hay golf. Đây đều là những loại hình du lịch mà Huế có nền tảng về tài nguyên. Vấn đề là cách thức làm sao để những sản phẩm ấy được đặt trong cùng một hành trình, giúp khách sẽ có thêm lý do ở lại.

Một bài toán mà Huế cần ưu tiên giải quyết là kinh tế đêm, được xem là “chìa khóa” quan trọng giúp khách mở “cánh cửa” lưu trú dài ngày. Khi hình thành được những sản phẩm đa dạng và hấp dẫn vào ban ngày, thì buổi tối phải có đủ sức hấp dẫn để họ tiếp tục bước ra khỏi khách sạn.

Huế cần đầu tư những show diễn về đêm, chương trình nghệ thuật, một không gian ẩm thực đặc sắc, một trải nghiệm văn hóa, một sản phẩm gắn với sông Hương hay một hoạt động mang tính bản địa. Khi cách thức tổ chức hấp dẫn và truyền thông, quảng bá hiệu quả, giá trị mang lại không chỉ “giữ chân” du khách và còn buộc họ phải chi tiêu cho hoạt động du lịch ở Huế nhiều hơn.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, trong định hướng sắp tới, Huế sẽ phát triển mạnh các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như du lịch di sản chuyên sâu, ẩm thực, mua sắm... Việc tổ chức các hoạt động tại Đại Nội về đêm, chiếu sáng nghệ thuật hai bờ sông Hương, phát triển các tuyến phố đi bộ, không gian văn hóa - ẩm thực và kinh tế đêm sẽ giúp du khách có thêm lý do ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Bên cạnh đó, thành phố đã và đang tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa mang tính định kỳ, quy mô lớn nhằm gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.