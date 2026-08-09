  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 09/08/2026 10:55

Giữ chân du khách, kéo dài dòng tiền ở Huế

HNN - Du lịch Huế bàn nhiều về thời gian lưu trú của khách ngắn, nhưng đến nay, bài toán làm sao để giữ chân du khách ở lại thêm một đêm vẫn còn nhiều trăn trở. Bên cạnh câu chuyện sản phẩm, sự liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi du lịch cần phải được giải quyết tốt.

Huế hướng đến nhóm dẫn đầu về chỉ số phát triển du lịchGiữ chân du khách ở Bản DỗiHuế chưa ‘’giữ chân” được khách tàu biển

 Nhân viên Khách sạn Park View Huế chuẩn bị buồng phòng phục vụ khách lưu trú.

Khách đến Huế nhưng chưa ở lâu

Đến Huế vào một ngày hè thời tiết đẹp, chị Trần Thị Đông (đến từ Nghệ An) chọn tham quan Đại Nội vào buổi sáng, lang thang thưởng thức ẩm thực Huế buổi chiều, sau đó dạo ở phố đi bộ Hai Bà Trưng vào buổi tối. Mặc dù có nhiều thời gian cho chuyến du lịch, nhưng hành trình ở Huế của nữ du khách chỉ vỏn vẹn khoảng 1,5 ngày. Chị Đông chia sẻ: “Huế vẫn còn nhiều cảnh đẹp mình chưa khám phá, nhưng khá tiếc là về đêm Huế còn buồn và ít chỗ vui chơi”.

Làm một cuộc khảo sát nhỏ với hàng chục du khách, điều chúng tôi khá băn khoăn vẫn là những ý kiến khá giống chị Đông. Thậm chí vẫn còn nhiều du khách rời Huế trong ngày. Một số khách rời Huế do muốn đi được nhiều điểm đến, trong khi cũng có những người nghĩ rằng Huế vẫn chưa có quá nhiều lựa chọn để tiếp tục khám phá ngày hôm sau.

Thực tế trên là một nghịch lý đáng suy nghĩ của du lịch Huế. Sở hữu hệ thống di sản, văn hóa, cảnh quan và ẩm thực đặc sắc, nhưng Huế vẫn chưa tạo được những trải nghiệm đủ sức hấp dẫn để du khách muốn ở lại lâu hơn.

Nhìn vào những con số, lượng khách đến Huế đang có mức tăng đáng kể, với hơn 4,3 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Nhưng so với các địa phương ở miền Trung, du lịch Huế vẫn chưa thể “giữ chân” khách du lịch tốt như Đà Nẵng, Khánh Hòa. Mặc dù theo kết quả điều tra, thời gian lưu trú bình quân chung của du khách có tăng, hiện ở mức 2,06 ngày, nhưng lượng khách ở lại đêm thứ hai vẫn chủ yếu là khách tự túc. Bình quân khách quốc tế tự túc lưu trú hơn 2,4 ngày, khách nội địa tự túc 2,1 ngày; trong khi đó, khách đi theo tour chỉ lưu trú hơn 1,6 ngày đối với khách quốc tế và hơn 1,7 ngày đối với khách nội địa.

Trong phát triển du lịch, khách đông mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn là làm sao giữ được dòng khách ấy lâu hơn. Một du khách ở thêm một đêm không chỉ mang lại thêm doanh thu cho cơ sở lưu trú mà còn tạo thêm một bữa ăn tại nhà hàng, một chuyến xe, vé trải nghiệm hay dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Điều đó cũng tạo thêm cơ hội cho nhiều dịch vụ phụ trợ và người dân tham gia chuỗi cung ứng du lịch.

Lâu nay, câu chuyện về thời gian lưu trú của khách đến Huế được đem ra bàn luận ở rất nhiều hội nghị, hội thảo phát triển du lịch. Dù đã được phân tích dưới nhiều góc độ, đây vẫn là bài toán chưa có lời giải trọn vẹn. Nhìn bề ngoài, câu chuyện lưu trú ngắn ngày có thể xuất phát từ các khách sạn, điểm nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nguyên nhân, bởi Huế vẫn còn thiếu các cơ sở lưu trú đẳng cấp, mang thương hiệu quốc tế; phần còn lại đến từ hoạt động lữ hành, sản phẩm và dịch vụ.

Nhiều ý kiến cho rằng Huế thiếu sản phẩm du lịch. Tuy nhiên, thực tế không hẳn như vậy. Điều còn thiếu là những sản phẩm đủ sức kéo khách ở lại thêm đêm. Ông Đỗ Ngọc Cơ, Chủ tịch Hội Lữ hành cho rằng, Huế đã phát triển nhiều sản phẩm ở vùng lõi trung tâm nhưng dịch vụ tại các địa phương còn đơn điệu, thiếu tính đặc thù cho từng nhóm khách. Đặc biệt, hoạt động ban đêm chưa đủ sức tạo nhu cầu lưu trú. Ngoài phố Tây, các phố đi bộ, phố đêm còn lại chưa tương xứng kỳ vọng; Huế cũng thiếu các trung tâm vui chơi, giải trí, mua sắm quy mô về đêm.

Tại Huế, các điểm đến chưa được kết nối thành chuỗi trải nghiệm 2 - 3 ngày. Sự liên kết giữa khách sạn - lữ hành - điểm tham quan - dịch vụ cũng còn hạn chế. Mỗi bên vẫn chủ yếu bán phần việc của mình, chưa cùng tạo ra một gói trải nghiệm hoàn chỉnh đủ hấp dẫn để du khách ở lại lâu hơn.

Tạo lý do khiến khách phải “ở thêm”

Kéo dài thời gian lưu trú cũng là cách kéo dài thời gian dòng tiền ở lại với địa phương, mang lại giá trị chung cho nhiều bên liên quan. Trong bối cảnh Huế xác định du lịch - dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, việc kéo dài thời gian lưu trú không đơn thuần là bài toán của ngành du lịch mà là bài toán chung của cả chuỗi kinh tế du lịch. Đây là vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp, những người làm du lịch phải cùng nhìn kỹ, từ đó thay đổi tư duy để liên kết: Không chỉ bán một điểm tham quan hay một đêm lưu trú mà bán một hành trình, một trải nghiệm khiến du khách muốn ở thêm.

Khách du lịch ăn sáng ở nhà hàng Khách sạn Mường Thanh Holiday Huế. 

Nhìn vào bức tranh du lịch hiện có, Huế không thiếu chất liệu để tạo nên những hành trình 48 hay 72 giờ hoặc lâu hơn thế. Di sản có thể kết nối với ẩm thực; ẩm thực nối với làng nghề; làng nghề nối với trải nghiệm cộng đồng. Hay di sản có thể nối với sinh thái, biển, đầm phá, chăm sóc sức khỏe hay golf. Đây đều là những loại hình du lịch mà Huế có nền tảng về tài nguyên. Vấn đề là cách thức làm sao để những sản phẩm ấy được đặt trong cùng một hành trình, giúp khách sẽ có thêm lý do ở lại.

Một bài toán mà Huế cần ưu tiên giải quyết là kinh tế đêm, được xem là “chìa khóa” quan trọng giúp khách mở “cánh cửa” lưu trú dài ngày. Khi hình thành được những sản phẩm đa dạng và hấp dẫn vào ban ngày, thì buổi tối phải có đủ sức hấp dẫn để họ tiếp tục bước ra khỏi khách sạn.

Huế cần đầu tư những show diễn về đêm, chương trình nghệ thuật, một không gian ẩm thực đặc sắc, một trải nghiệm văn hóa, một sản phẩm gắn với sông Hương hay một hoạt động mang tính bản địa. Khi cách thức tổ chức hấp dẫn và truyền thông, quảng bá hiệu quả, giá trị mang lại không chỉ “giữ chân” du khách và còn buộc họ phải chi tiêu cho hoạt động du lịch ở Huế nhiều hơn.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, trong định hướng sắp tới, Huế sẽ phát triển mạnh các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như du lịch di sản chuyên sâu, ẩm thực, mua sắm... Việc tổ chức các hoạt động tại Đại Nội về đêm, chiếu sáng nghệ thuật hai bờ sông Hương, phát triển các tuyến phố đi bộ, không gian văn hóa - ẩm thực và kinh tế đêm sẽ giúp du khách có thêm lý do ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Bên cạnh đó, thành phố đã và đang tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa mang tính định kỳ, quy mô lớn nhằm gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Hữu Phúc
 Từ khóa:
giữ chându kháchkéo dàidòng tiềndu lịch
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đánh thức "viên ngọc xanh" giữa đầm phá

Rừng ngập mặn Rú Chá lặng lẽ như người gác cửa của vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, ôm lấy làng quê, chắn sóng, giữ phù sa và nuôi dưỡng hệ sinh thái đặc biệt của vùng hạ lưu sông Hương.

Đánh thức viên ngọc xanh giữa đầm phá
Hoàn thành đợt giám sát môi trường không khói thuốc tại cơ sở lưu trú du lịch

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế phối hợp với Sở Du lịch thành phố vừa hoàn thành đợt giám sát liên ngành về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú và điểm du lịch trên địa bàn. Hoạt động này nhằm đánh giá việc thực thi các quy định của Luật PCTHTL, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị trong việc xây dựng môi trường du lịch an toàn, không khói thuốc.

Hoàn thành đợt giám sát môi trường không khói thuốc tại cơ sở lưu trú du lịch
Phú Bài đánh thức tiềm năng du lịch

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường Phú Bài mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, không chỉ về diện tích hay dân số mà còn ở chiều sâu văn hóa. Từ những di tích cách mạng, đình làng, lăng mộ danh nhân đến lễ hội dân gian và nếp sinh hoạt cộng đồng. Vùng đất này đang đứng trước cơ hội biến kho tàng di sản thành động lực phát triển du lịch đặc trưng.

Phú Bài đánh thức tiềm năng du lịch
Chuẩn hóa nguồn nhân lực du lịch

Không chỉ tạo ra những thay đổi sâu sắc trong phương thức quản lý, vận hành, kinh doanh du lịch, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh còn đang từng bước định hình lại những chuẩn nghề mới cho người lao động, từ đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuẩn hóa nguồn nhân lực để thúc đẩy du lịch phát triển nhanh, thông minh và bền vững.

Chuẩn hóa nguồn nhân lực du lịch
Hiến kế để Huế thu hút khách du lịch Halal

Mặc dù được xác định là thị trường khách giàu tiềm năng, song du khách Hồi giáo đến TP. Huế đang chiếm chưa tới 5% tổng số khách quốc tế đến Cố đô. Đến nay, Huế vẫn đang còn đối mặt với nhiều rào cản khi tiếp cận dòng khách này.

Hiến kế để Huế thu hút khách du lịch Halal

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top