Hương An: Phát triển “vựa rau” của Huế gắn với cảnh quan, du lịch

Người dân Hương An thu hoạch hành lá

“Vựa rau” mới

Nhắc đến những "vựa rau" của Huế, nhiều người từng quen với vùng rau của Quảng Thành cũ nay là phường Hóa Châu, Điền Lộc cũ nay là phường Phong Phú hay Hương Chữ cũ nay là phường Kim Trà. Tuy nhiên, gần đây, Hương An nổi lên như một vựa rau mới, khi trong dịp trước tết Bính Ngọ vừa qua, sản lượng hành lá, rau xanh của địa phương cung ứng ra thị trường tăng mạnh, giá bán ổn định, mang lại nguồn thu đáng kể cho nông dân.

Hiện, phường Hương An có 609,9ha đất sản xuất nông nghiệp; trong đó, 456ha trồng lúa và 153,9ha trồng rau màu các loại. Sự chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng tăng diện tích rau màu đang mở ra hướng đi hiệu quả và bền vững hơn cho người dân địa phương.

Ông Hồ Phước Đoàn, Giám đốc HTX Nông nghiệp Hương An cho biết, nếu năng suất lúa trung bình đạt khoảng 120 tạ/ha/năm, tổng giá trị thu nhập từ 80 - 90 triệu đồng/ha/năm thì cây hành lá cho hiệu quả kinh tế vượt trội. Với năng suất khoảng 4,8 tấn/ha/năm, hành lá mang lại giá trị lên đến khoảng 720 triệu đồng/ha/năm. Các loại rau màu khác cũng đạt thu nhập khá ổn định, dao động từ 100 - 120 triệu đồng/ha/năm.

Bà Hồ Thị Thắm, một hộ trồng rau lâu năm ở Hương An chia sẻ: “Trước đây gia đình chủ yếu trồng lúa, thu nhập không cao. Từ khi chuyển sang trồng hành lá và rau cải, áp dụng kỹ thuật mới, có HTX hỗ trợ đầu ra, thu nhập tăng rõ rệt. Dù vất vả hơn nhưng đời sống gia đình ổn định hơn trước”.

Theo ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hương An, làng trồng hành đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo chuỗi giá trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Những năm gần đây, địa phương triển khai mô hình trồng hành lá và rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP, tập trung quản lý chặt chẽ đất, nguồn nước tưới, phân bón và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn.

Nhiều hộ dân được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, áp dụng tưới tiết kiệm nước, che phủ đất, sử dụng giống chất lượng. Thời gian tới, phường tiếp tục vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích hành và rau màu, từng bước tiếp cận công nghệ cao. “Chúng tôi tăng cường kết nối với chợ đầu mối, doanh nghiệp tiêu thụ, tổ chức cho nông dân học hỏi các mô hình mới để phát triển bền vững thế mạnh trồng hành và rau màu trên địa bàn”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Khi giá trị nông sản được nâng lên nhờ tổ chức lại sản xuất và gắn với thị trường, đặc biệt là trong định hướng phát triển của thành phố “xanh - thông minh - giàu bản sắc”, đòi hỏi Hương An đặt ra một yêu cầu cao hơn. Đó là làm sao để mỗi thửa ruộng không chỉ cho ra sản phẩm mà còn tạo nên không gian sống, không gian trải nghiệm mới.

Gắn với cảnh quan và du lịch

Từ thực tiễn sản xuất, phường Hương An nhìn nhận sản xuất còn phân tán, liên kết tiêu thụ chưa bền vững, nguy cơ “được mùa mất giá” vẫn hiện hữu. Vì vậy, địa phương xác định phải tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, phát huy vai trò đầu mối của HTX trong điều tiết mùa vụ, nắm bắt thị trường và xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng.

Định hướng thời gian tới của Hương An là chuyển từ tăng sản lượng sang nâng cao giá trị, gắn nông nghiệp với xây dựng cảnh quan và khai thác du lịch trải nghiệm. Những cánh đồng hành, ruộng rau sẽ được quy hoạch hài hòa, điểm xuyết sắc hoa theo mùa, tạo nên không gian sinh thái hấp dẫn để thu hút du khách tham quan, đạp xe, trải nghiệm làm nông và mua nông sản tại chỗ. Qua đó, giá trị được gia tăng trên cùng diện tích canh tác, đồng thời mở thêm sinh kế cho người dân.

Ông Hồ Phước Đoàn nhìn nhận, với vị trí thuận lợi, cảnh quan đồng ruộng thoáng đãng, Hương An có nhiều điều kiện để hình thành mô hình nông nghiệp an toàn kết hợp du lịch trải nghiệm. HTX đang quy hoạch 1,1ha trong tổng diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn để xây dựng mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP gắn với tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả, rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong công tác quảng bá, kết nối tour, tuyến và tập huấn kỹ năng làm du lịch cho nông dân.

Ông Nguyễn Ngọc An, Giám đốc Công ty Du lịch Kết nối Huế sau nhiều chuyến khảo sát thực tế chia sẻ, ông khá ấn tượng với cung đường từ Quốc lộ 1 vào khu vực trồng rau Hương An, đặc biệt vào mùa lúa chín. “Đây có thể trở thành tuyến đạp xe, tham quan đồng ruộng rất hấp dẫn. Nếu được quy hoạch bài bản, có điểm dừng chân, hướng dẫn viên tại chỗ và sản phẩm nông sản sạch để du khách mua mang về, Hương An hoàn toàn có thể phát triển du lịch nông nghiệp hiệu quả”, ông An đề xuất.