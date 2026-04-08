Xây dựng các mô hình hợp tác xã sản xuất theo chuỗi giá trị

Đến dự có đồng chí Hà Văn Tuấn, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Phát động tháng Hành động vì Hợp tác xã năm 2026

Trải qua chặng đường 80 năm hình thành và phát triển, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX đã có những đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế của địa phương.

Khu vực HTX tại thành phố đã có những bước chuyển mạnh mẽ. Cùng với cả nước, khu vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX của thành phố đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng với hơn 320 hợp tác xã, thu hút gần 95.000 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho gần 40.000 lao động. Doanh thu bình quân đạt 3,75 tỷ đồng mỗi HTX/năm, thu nhập bình quân đạt 168 triệu đồng/năm/HTX.

Với những kết quả đạt được, nhiều HTX được Đảng, Nhà nước và Chính phủ trao tặng nhiều hình thức và danh hiệu khen thưởng; được Liên minh HTX Việt Nam công nhận HTX điển hình tiên tiến cấp Trung ương; Liên minh HTX thành phố được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đề nghị các cấp, ngành, địa phương và Liên minh HTX thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển kinh tế tập thể, coi HTX là tổ chức kinh tế hợp tác quan trọng của người dân, do người dân và vì lợi ích của người dân; phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị; nâng cao năng lực quản trị, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, phát triển HTX theo hướng bền vững, hiệu quả; đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể; xây dựng mô hình “hợp tác xã xanh - bền vững - giàu bản sắc Huế”, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP gắn với làng nghề, du lịch xanh, bảo tồn di sản...

Đồng chí Hà Văn Tuấn (ngoài cùng bên phải), TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng cờ của UBND thành phố cho các HTX là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2025

Dịp này, Ban Thường vụ Liên minh HTX thành phố cũng phát động Tháng hành động vì HTX năm 2026.

Trong thời gian cao điểm của Tháng hành động vì HTX, Liên minh HTX thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Biểu dương các HTX điển hình, ngày hội quảng diễn và trưng bày, quảng bá sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân thành phố; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý điều hành, nghiệp vụ cho cán bộ, thành viên của HTX, tổ hợp tác....