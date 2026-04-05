Kinh tế tập thể mở lối cho phụ nữ vươn lên

Chị em phụ nữ trình diễn nghề chằm nón

Đa dạng sản phẩm, cải thiện thu nhập

Tại Chi hội Phú Khê, phường Dương Nỗ, mô hình TLK bánh chưng, bánh tét với 12 thành viên trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế tập thể. Khi tham gia TLK, các hội viên không chỉ được chia sẻ kinh nghiệm sản xuất mà còn được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, kết nối đầu ra cho sản phẩm. Nhờ đó, hoạt động sản xuất ngày càng ổn định, thu nhập cải thiện đáng kể.

Chị Lê Thị Thúy, Tổ trưởng TLK chia sẻ: “Thuận lợi lớn nhất khi tham gia tổ là các chị em có thể học hỏi lẫn nhau, cùng nhau nâng cao tay nghề và chất lượng sản phẩm. Tổ còn được Hội LHPN phường hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường nên đầu ra ổn định hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường”.

Tại xã Quảng Điền, phong trào phát triển kinh tế tập thể trong phụ nữ cũng ngày càng được mở rộng quy mô, với 12 TLK, THT... hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Sản xuất, chế biến và tiêu dùng thực phẩm sạch, nuôi trồng thủy sản, trồng sen, trồng chuối già lùn, dưa nưa… Các mô hình này tận dụng tốt lợi thế địa phương, tạo ra những sản phẩm đặc trưng, có giá trị kinh tế cao.

Điển hình như TLK dưa nưa mang lại nhiều hiệu quả cho hội viên. Chị Trần Thị Nhẫn, thành viên TLK cho biết: “Khi tham gia tổ, tôi được học thêm nhiều kiến thức về kỹ thuật bảo quản, cách đóng gói, quảng bá sản phẩm. Các thành viên còn chia sẻ với nhau mối lấy hàng, hỗ trợ tiêu thụ nên hiệu quả kinh tế cao hơn so với cách làm riêng lẻ”.

Bà Phan Thị Phương My, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: “Các mô hình kinh tế tập thể tại địa phương đã giúp 109 hội viên khởi nghiệp thành công, đồng thời giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nữ. Đây là hướng đi phù hợp, góp phần nâng cao đời sống cho chị em và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Khi tham gia các mô hình kinh tế tập thể, hội viên phải cam kết về chất lượng từng sản phẩm, mẫu mã. Nhờ vậy, từng loại hình sản phẩm dần được thị trường ưa chuộng, đón nhận”.

Khẳng định vai trò trong phát triển sinh kế

Với sự đồng hành của các cấp hội, phong trào phụ nữ phát triển kinh tế tập thể đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Các cấp hội phụ nữ toàn thành phố đã xây dựng được 8 sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, 16 sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ thể; hỗ trợ 4 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đầu tư, đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và tham gia thương mại điện tử.

Các cấp hội đã thành lập 131 TLK, 15 THT; hỗ trợ thành lập mới và kiện toàn các HTX có phụ nữ tham gia quản lý; xây dựng 19 mô hình sinh kế gắn với phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị, chế biến sản phẩm truyền thống, hữu cơ, an toàn, gắn với thực hiện Đề án “Huế - Kinh đô Ẩm thực”. Trong tổng số 1.500 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh dạn đăng ký thành lập doanh nghiệp, từng bước khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế.

Việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể đã góp phần nâng cao quyền năng kinh tế, tạo sinh kế bền vững, khơi dậy tư duy làm chủ, nội lực và khát vọng vươn lên của phụ nữ; đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương theo hướng bền vững.

Bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: “Phát triển kinh tế tập thể trong phụ nữ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội. Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, Liên minh HTX tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý, tạo điều kiện để các TLK, THT phát triển quy mô, tiến tới thành lập HTX, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường”.