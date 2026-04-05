Kinh tế tập thể mở lối cho phụ nữ vươn lên

HNN - Thông qua việc thành lập các tổ liên kết (TLK), tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX), nhiều phụ nữ đã mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chị em phụ nữ trình diễn nghề chằm nón 

Đa dạng sản phẩm, cải thiện thu nhập

Tại Chi hội Phú Khê, phường Dương Nỗ, mô hình TLK bánh chưng, bánh tét với 12 thành viên trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế tập thể. Khi tham gia TLK, các hội viên không chỉ được chia sẻ kinh nghiệm sản xuất mà còn được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, kết nối đầu ra cho sản phẩm. Nhờ đó, hoạt động sản xuất ngày càng ổn định, thu nhập cải thiện đáng kể.

Chị Lê Thị Thúy, Tổ trưởng TLK chia sẻ: “Thuận lợi lớn nhất khi tham gia tổ là các chị em có thể học hỏi lẫn nhau, cùng nhau nâng cao tay nghề và chất lượng sản phẩm. Tổ còn được Hội LHPN phường hỗ trợ quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường nên đầu ra ổn định hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường”.

Tại xã Quảng Điền, phong trào phát triển kinh tế tập thể trong phụ nữ cũng ngày càng được mở rộng quy mô, với 12 TLK, THT... hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Sản xuất, chế biến và tiêu dùng thực phẩm sạch, nuôi trồng thủy sản, trồng sen, trồng chuối già lùn, dưa nưa… Các mô hình này tận dụng tốt lợi thế địa phương, tạo ra những sản phẩm đặc trưng, có giá trị kinh tế cao.

Điển hình như TLK dưa nưa mang lại nhiều hiệu quả cho hội viên. Chị Trần Thị Nhẫn, thành viên TLK cho biết: “Khi tham gia tổ, tôi được học thêm nhiều kiến thức về kỹ thuật bảo quản, cách đóng gói, quảng bá sản phẩm. Các thành viên còn chia sẻ với nhau mối lấy hàng, hỗ trợ tiêu thụ nên hiệu quả kinh tế cao hơn so với cách làm riêng lẻ”.

Bà Phan Thị Phương My, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: “Các mô hình kinh tế tập thể tại địa phương đã giúp 109 hội viên khởi nghiệp thành công, đồng thời giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nữ. Đây là hướng đi phù hợp, góp phần nâng cao đời sống cho chị em và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Khi tham gia các mô hình kinh tế tập thể, hội viên phải cam kết về chất lượng từng sản phẩm, mẫu mã. Nhờ vậy, từng loại hình sản phẩm dần được thị trường ưa chuộng, đón nhận”.

Khẳng định vai trò trong phát triển sinh kế

Với sự đồng hành của các cấp hội, phong trào phụ nữ phát triển kinh tế tập thể đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Các cấp hội phụ nữ toàn thành phố đã xây dựng được 8 sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, 16 sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ thể; hỗ trợ 4 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đầu tư, đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh và tham gia thương mại điện tử.

Các cấp hội đã thành lập 131 TLK, 15 THT; hỗ trợ thành lập mới và kiện toàn các HTX có phụ nữ tham gia quản lý; xây dựng 19 mô hình sinh kế gắn với phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị, chế biến sản phẩm truyền thống, hữu cơ, an toàn, gắn với thực hiện Đề án “Huế - Kinh đô Ẩm thực”. Trong tổng số 1.500 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, ngày càng có nhiều phụ nữ mạnh dạn đăng ký thành lập doanh nghiệp, từng bước khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế.

Việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể đã góp phần nâng cao quyền năng kinh tế, tạo sinh kế bền vững, khơi dậy tư duy làm chủ, nội lực và khát vọng vươn lên của phụ nữ; đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương theo hướng bền vững.

Bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: “Phát triển kinh tế tập thể trong phụ nữ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội. Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, Liên minh HTX tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý, tạo điều kiện để các TLK, THT phát triển quy mô, tiến tới thành lập HTX, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường”.

Bài, ảnh: Thảo Vy
Mở lối phát triển du lịch nghỉ dưỡng biển

Một thời gian dài, du lịch Huế chủ yếu dựa vào văn hóa - di sản, khiến thời gian lưu trú của du khách không dài, mức chi tiêu chưa cao và khó tạo ra giá trị gia tăng lớn. Trước xu hướng du lịch đang chuyển mạnh sang nghỉ dưỡng, trải nghiệm và thể thao, việc mở lối phát triển du lịch biển, nhất là du lịch nghỉ dưỡng biển không chỉ là hướng đi mới mà còn là yêu cầu để Huế tái cấu trúc thị trường khách, hướng tới phân khúc có khả năng chi trả cao.

Bình đẳng giới thời hội nhập

Trong thời kỳ hội nhập với nhiều cơ hội rộng mở, vai trò của phụ nữ không ngừng được khẳng định, từ gia đình đến xã hội, từ đời sống thường nhật đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế. Tuy nhiên, đâu đó trong đời sống, những định kiến giới vẫn tồn tại.

Thúc đẩy giao lưu, hợp tác phụ nữ các nước Mekong-Lan Thương

Mới đây, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đã diễn ra Hoạt động giao lưu phụ nữ "Tuần lễ Mekong-Lan Thương" năm 2026 với chủ đề "Tập hợp sức mạnh của phụ nữ, cùng hướng tới tương lai".

Phụ nữ thành phố hướng đến ngày hội lớn của toàn dân

Hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trên địa bàn thành phố đã và đang triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng, thiết thực. Các hình thức tuyên truyền sinh động đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tìm hiểu Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, khẳng định phụ nữ đang hướng về Ngày hội lớn của toàn dân.

