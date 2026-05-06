Tuyên bố mới của WHO về nguy cơ lây nhiễm virus Hanta

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyeus - Ảnh: EPA

Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyeus cho biết tổng cộng đã có 5 trường hợp được xác nhận và 3 trường hợp nghi nhiễm được báo cáo, bao gồm cả 3 trường hợp tử vong.

"Trong mỗi trường hợp, chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan. Mặc dù đây là một sự cố nghiêm trọng, WHO đánh giá rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng là thấp. Hiện WHO đang hợp tác với nhiều chính phủ và đối tác trong công tác ứng phó, theo các Quy định Y tế quốc tế", ông Tedros Adhanom Ghebreyeus nói.

Tại cuộc họp báo, Giám đốc cảnh báo và ứng phó khẩn cấp của WHO Abdi Rahman Mahamud khẳng định rằng cơ quan này đánh giá đây sẽ là một đợt bùng phát hạn chế nếu các biện pháp y tế công cộng được thực hiện và tinh thần đoàn kết được thể hiện trên khắp các quốc gia.

Hiện những người được cho là đã nhiễm virus đang được điều trị hoặc cách ly ở Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi.

WHO khẳng định chưa khởi đầu dịch bệnh

WHO khẳng định ổ lây nhiễm virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius ở Đại Tây Dương không phải là dấu hiệu khởi đầu của cuộc khủng hoảng giống như đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tổ chức y tế lớn nhất thế giới cảnh báo nguy cơ có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm mới.

Phát biểu với báo giới, người phụ trách công tác phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO, bà Maria Van Kerkhove, nhấn mạnh: "Đây không phải là sự khởi đầu của một dịch bệnh".

Cùng ngày, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyeus thông báo: "Chủng virus Hanta liên quan là chủng Andes, được tìm thấy ở Mỹ Latinh". Đây là chủng virus Hanta duy nhất được ghi nhận có sự lây truyền từ người sang người. Thời gian ủ bệnh có thể lên đến 6 tuần nên có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp lây nhiễm được báo cáo. Tổng Giám đốc Ghebreyeus cũng cho biết Argentina sẽ gửi 2.500 bộ dụng cụ chẩn đoán đến các phòng thí nghiệm ở 5 quốc gia.

Trong khi đó, các nước đang triển khai nhiều nỗ lực truy vết sau khi ghi nhận ca nhiễm thứ 9 kể từ khi phát hiện ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius. Theo các số liệu mới nhất, hiện đã có 3 người thiệt mạng do bị nhiễm virus này kể từ khi rời Argentina vào tháng 4.

Liên quan đến nhóm hàng chục hành khách đã rời tàu MV Hondius từ hôm 24/4, WHO đã thông báo cho 12 quốc gia có công dân thuộc nhóm trên để tiến hành truy vết và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Các nước được thông báo bao gồm Anh, Canada, Mỹ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand, Saint Kitts và Nevis, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore.

Virus Hanta lây nhiễm thông qua chuột và các loài gặm nhấm do tiếp xúc với chất thải hoặc chất nhầy của các loài vật này. Chủng virus được xác định trên tàu MV Hondius có khả năng lây lan hạn chế từ người sang người, do có nguy cơ thấp và đòi hỏi tiếp xúc gần. Thời gian xuất hiện triệu chứng kể từ khi phơi nhiễm lên tới 8 tuần, bao gồm sốt, đau nhức, xuất huyết nội, suy hô hấp và suy thận. Các chuyên gia y tế cho biết tình hình hiện nay khác biệt so với giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 do virus Hanta ít có khả năng lây lan hơn.

Các nước triển khai biện pháp kiểm soát dịch bệnh do virus Hanta

Anh và Mỹ đã kích hoạt các quy trình kiểm soát dịch bệnh nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan virus Hanta do loài gặm nhấm gây ra sau khi đã có một nhóm hành khách gồm hàng chục người rời khỏi tàu du lịch MV Hondius từ hôm 24/4, trước khi có cảnh báo.

Theo các nguồn tin y tế, tàu MV Hondius dự kiến cập cảng thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào ngày 11/5 với gần 150 hành khách. Tuy nhiên, một nhóm người đã rời khỏi tàu để xuống đảo Saint Helena trên Đại Tây Dương. Công ty Oceanwide Expeditions - đơn vị điều hành con tàu - cho biết có 29 người đã rời khỏi tàu, trong khi Bộ Ngoại giao Hà Lan thông báo số người rời tàu lên tới khoảng 40 người, bao gồm cả vợ của nam công dân Hà Lan đã thiệt mạng trên tàu trước đó do virus Hanta. Bản thân người phụ nữ này cũng đã thiệt mạng sau khi đến Nam Phi.

Cơ quan y tế của Nam Phi và châu Âu đang tiến hành truy vết quy mô lớn nhằm xác định những người đã tiếp xúc với nhóm hành khách rời tàu. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) đang đẩy mạnh tiến trình này. Giám đốc khoa học Robin May cho biết 2 hành khách người Anh đang tự cách ly tại nhà và một công dân Anh khác đã được sơ tán khỏi tàu để đưa bằng máy bay đến Hà Lan điều trị.

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) cũng đang theo dõi chặt chẽ tình trạng của các hành khách mang quốc tịch Mỹ từng đi trên tàu du lịch MV Hondius. Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đạo phản ứng phối hợp liên ngành, bao gồm liên lạc trực tiếp với hành khách và hợp tác với các đối tác quốc tế. Giới chức Mỹ nhấn mạnh nguy cơ đối với công chúng Mỹ hiện nay là "cực thấp". Tại bang Georgia hiện có 2 cư dân đang được theo dõi và chưa ghi nhận bất kỳ triệu chứng gì.