  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 05/09/2025 15:37

Hơn 7.000 lượt người tham gia hội thi trực tuyến do Hội Nông dân thành phố tổ chức

HNN.VN - Chiều 5/9, Hội Nông dân (HND) thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hội thi trực tuyến tìm hiểu phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đồng thời đánh giá kết quả phiên chợ nông sản năm 2025 do HND thành phố tổ chức.

Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Để nông nghiệp vượt qua ngưỡng "chững lại"Vươn lên từ nghèo khó

 Trao giải Nhất tuần 4 cho thí sinh xuất sắc nhất Hội thi trực tuyến 

Hội thi trực tuyến tìm hiểu phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” diễn ra từ ngày 4 đến ngày 30/8 vừa qua, với hình thức trực tuyến, thu hút đông đảo hội viên, nông dân và người dân tham gia. Ban Tổ chức đã ghi nhận 7.085 lượt người tham gia dự thi, trong đó có 5.642 người trả lời đúng 6/6 câu hỏi.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã khen thưởng tuần 4 cho các thí sinh xuất sắc nhất. Theo đó, 3 hội viên Trương Thị Diệu Linh (xã Đan Điền), Nguyễn Bá Khánh (xã Quảng Điền) và Trần Thị Thanh Tuyền (phường Hóa Châu) đạt giải Khuyến khích; giải Ba thuộc về các hội viên Trương Hùng (xã Đan Điền), Nguyễn Thị Oanh và Bùi Văn Sâm (phường Kim Long); 2 hội viên Ngô Thị Mỹ Thủy (xã Phong Quảng), Lê Thuận (phường Vỹ Dạ) đồng giải Nhì và hội viên Đào Phước Chục (phường Hóa Châu) đoạt giải Nhất.

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, khích lệ tinh thần thi đua học tập, lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố.

Phiên chợ nông sản năm 2025 thu hút hơn 5.000 lượt khách tham quan và mua sắm

Đánh giá kết quả phiên chợ nông sản năm 2025, lãnh đạo HND thành phố cho biết, sau 3 ngày diễn ra (28 – 30/8), phiên chợ nông sản đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo nên không khí thi đua phấn khởi trong cán bộ, hội viên và nông dân toàn thành phố. Phiên chợ đã thu hút trên 28 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất kinh doanh; giới thiệu hơn 500 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp trên địa bàn toàn thành phố. 

Ước tính doanh thu toàn phiên chợ đạt trên 300 triệu đồng, có trên 5.000 lượt khách tham quan và mua sắm, góp phần quảng bá thương hiệu nông sản địa phương, khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam, thúc đẩy kết nối cung – cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Theo lãnh đạo HND thành phố, phiên chợ đã trở thành điểm hẹn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, xúc tiến thương mại giữa nông dân với doanh nghiệp, giữa các hợp tác xã, thúc đẩy phong trào xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững. Đồng thời, tạo động lực nâng cao chất lượng nông sản, bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.
Bá Trí
 Từ khóa:
Hội nông dânBế mạc hội thihội thi trực tuyếnđánh giá kết quảphiên chợ nông sản28 gian hàngnông dân sản xuất kinh doanh giỏi
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phiên chợ nông sản năm 2025:
Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản

Chiều 28/8, tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (phường Thuận Hóa), Hội Nông dân thành phố tổ chức khai mạc Phiên chợ nông sản năm 2025 nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đến người dân và du khách.

Nâng cao sức cạnh tranh của nông sản
Khơi dậy tinh thần học hỏi trong hội viên nông dân

Ngày 18/8, Hội Nông dân thành phố tổ chức Lễ trao giải Hội thi trực tuyến tìm hiểu Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tuần thứ 2.

Khơi dậy tinh thần học hỏi trong hội viên nông dân
Kiện toàn tổ chức, bộ máy phù hợp với yêu cầu mới

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Huế và hướng dẫn của Hội Nông dân (HND) thành phố, đến ngày 1/7/2025, các cấp HND trên địa bàn đã triển khai vận hành mô hình tổ chức hội cấp xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính thức đưa vào hoạt động với tổ chức bộ máy được kiện toàn, phù hợp với yêu cầu mới sau sắp xếp hành chính.

Kiện toàn tổ chức, bộ máy phù hợp với yêu cầu mới
Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên nông dân

Sáng 4/8, Hội Nông dân TP. Huế tổ chức Lễ phát động Hội thi trực tuyến “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đây là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho hội viên nông dân về sản xuất nông nghiệp hiện đại, phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên nông dân

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top