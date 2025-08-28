Hơn 7.000 lượt người tham gia hội thi trực tuyến do Hội Nông dân thành phố tổ chức

Trao giải Nhất tuần 4 cho thí sinh xuất sắc nhất Hội thi trực tuyến

Hội thi trực tuyến tìm hiểu phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” diễn ra từ ngày 4 đến ngày 30/8 vừa qua, với hình thức trực tuyến, thu hút đông đảo hội viên, nông dân và người dân tham gia. Ban Tổ chức đã ghi nhận 7.085 lượt người tham gia dự thi, trong đó có 5.642 người trả lời đúng 6/6 câu hỏi.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã khen thưởng tuần 4 cho các thí sinh xuất sắc nhất. Theo đó, 3 hội viên Trương Thị Diệu Linh (xã Đan Điền), Nguyễn Bá Khánh (xã Quảng Điền) và Trần Thị Thanh Tuyền (phường Hóa Châu) đạt giải Khuyến khích; giải Ba thuộc về các hội viên Trương Hùng (xã Đan Điền), Nguyễn Thị Oanh và Bùi Văn Sâm (phường Kim Long); 2 hội viên Ngô Thị Mỹ Thủy (xã Phong Quảng), Lê Thuận (phường Vỹ Dạ) đồng giải Nhì và hội viên Đào Phước Chục (phường Hóa Châu) đoạt giải Nhất.

Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, khích lệ tinh thần thi đua học tập, lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố.

Phiên chợ nông sản năm 2025 thu hút hơn 5.000 lượt khách tham quan và mua sắm

Đánh giá kết quả phiên chợ nông sản năm 2025, lãnh đạo HND thành phố cho biết, sau 3 ngày diễn ra (28 – 30/8), phiên chợ nông sản đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tạo nên không khí thi đua phấn khởi trong cán bộ, hội viên và nông dân toàn thành phố. Phiên chợ đã thu hút trên 28 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất kinh doanh; giới thiệu hơn 500 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp trên địa bàn toàn thành phố.

Ước tính doanh thu toàn phiên chợ đạt trên 300 triệu đồng, có trên 5.000 lượt khách tham quan và mua sắm, góp phần quảng bá thương hiệu nông sản địa phương, khuyến khích tiêu dùng hàng Việt Nam, thúc đẩy kết nối cung – cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Theo lãnh đạo HND thành phố, phiên chợ đã trở thành điểm hẹn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, xúc tiến thương mại giữa nông dân với doanh nghiệp, giữa các hợp tác xã, thúc đẩy phong trào xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch, bền vững. Đồng thời, tạo động lực nâng cao chất lượng nông sản, bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới.