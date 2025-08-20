  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 25/08/2025 17:13

Vươn lên từ nghèo khó

HNN - Ở xã A Lưới 1, nhiều người biết đến chị Lê Thị Thôn, người phụ nữ Pa Cô ở thôn Đụt - Lê Triêng 2 như một điển hình trong phong trào xóa đói giảm nghèo. Với mô hình kinh tế tổng hợp VACR (vườn, ao, chuồng, rừng), mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm, chị đã chăm lo cho con cái ăn học và tạo dựng cuộc sống ổn định.

Chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vượt khóTrao 237 suất quà cho học sinh nghèo vượt khóPhú Vang: Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏiMón quà của sự sẻ chiaVượt khó để thay đổi cuộc sống

 Mô hình VACR tổng hợp, kết hợp trồng trọt và chăn nuôi của chị Lê Thị Thôn. Ảnh: H. Nhàn

Năm 1994, chị Thôn lập gia đình với hai bàn tay trắng. Những năm tháng đầu hôn nhân, cuộc sống thiếu thốn khiến chị luôn nghĩ cách để thoát nghèo. Sau nhiều trăn trở, năm 2010, chị bàn với chồng vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để nuôi cá. Trong đó, chị dành 5 triệu đồng đào ao, số còn lại mua cá trắm, chép, rô phi… để thả nuôi.

Một năm sau, nhận thấy nuôi cá có hiệu quả, chị tiếp tục vay vốn qua kênh ủy thác từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã để mua hai cặp heo giống. Chỉ hơn ba tháng sau, đàn heo phát triển tốt, chị bán được hơn 6 triệu đồng. Số tiền lời ấy chị tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô chuồng trại. Từ vài con ban đầu, đến nay đàn heo của gia đình chị đã có 25 con. Cứ 3 tháng, chị xuất bán khoảng 5 con, thu về hơn 20 triệu đồng.

Ao cá của gia đình cũng mang lại hiệu quả đáng kể. Nhờ tận dụng nguồn nước sạch từ khe suối và thức ăn sẵn có trong thiên nhiên nên chi phí nuôi giảm, lợi nhuận cao. Mỗi năm, riêng từ ao cá, chị thu được khoảng 70 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn trồng hơn 2ha keo lai và cây màu, mỗi năm thu thêm khoảng 60 triệu đồng.

Nhờ sự cần cù và cách làm đúng hướng, đến năm 2013, gia đình chị đã thoát nghèo. Hiện nay, với tổng thu nhập gần 200 triệu đồng/năm, chị Thôn có điều kiện lo cho ba người con theo học đại học, cuộc sống gia đình dần ổn định, có của để dành. Nhiều năm liền, chị được công nhận là phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Không chỉ chăm lo cho gia đình, chị Thôn còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con. Từ việc chọn giống, cách nuôi, đến tận dụng thức ăn tự nhiên, chị đều hướng dẫn để ai cũng có thể thử sức. Chị Hồ Thị Nga, người dân xã A Lưới 1 nhận xét: “Chị Thôn là một phụ nữ chăm chỉ, vượt khó, dám nghĩ, dám làm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị còn tích cực giúp chị em thay đổi nếp nghĩ, cách làm để cùng nhau vươn lên”.

Xã A Lưới 1 được hình thành sau khi sáp nhập bốn xã Hồng Thủy, Hồng Vân, Trung Sơn và Hồng Kim của huyện A Lưới cũ. Toàn xã có hơn 12.000 người, chủ yếu là đồng bào Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều. Dù đã có nhiều đổi thay nhưng đời sống bà con vẫn còn khó khăn, hiện trên địa bàn còn khoảng 700 hộ nghèo.

Ông Hồ Văn Ngực, Trưởng phòng Kinh tế xã A Lưới 1 cho biết, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục định hướng bà con phát huy lợi thế của địa phương để phát triển trồng cây ăn quả như bưởi, cam, nhãn, đồng thời kết hợp với chăn nuôi để cải thiện kinh tế. Xã cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị giải ngân vốn vay thuận lợi, mở các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế bền vững.

Chia sẻ về hướng đi sắp tới, chị Lê Thị Thôn cho biết: “Khi chăn nuôi, trồng trọt phát triển, kinh tế gia đình cũng khá hơn nhiều. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng mô hình, nhất là nuôi heo, để lo cho các con học hành đầy đủ và có thêm điều kiện cho cuộc sống sau này”.

Hải Băng
 Từ khóa:
vươn lênnghèokhó
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hỗ trợ doanh nghiệp: Một bàn tay khó làm nên tiếng vỗ - Bài 3: Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp

Không thể phủ nhận nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) được thành phố triển khai khá hiệu quả. Dù vậy, vẫn còn một số chính sách chưa thực sự chạm đến được nhu cầu của DN. Do đó, việc liên thông giữa chính quyền, các sở, ngành và các hội, hiệp hội là điều cần thiết để tăng tính thực tiễn, phát huy hiệu quả chính sách.

Hỗ trợ doanh nghiệp Một bàn tay khó làm nên tiếng vỗ - Bài 3 Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp
Du lịch đầm phá: Giàu tiềm năng, nghèo sản phẩm

Hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai lớn nhất Đông Nam Á, có cảnh quan và giá trị sinh thái độc đáo, là điều kiện thuận lợi để Huế đẩy mạnh phát triển du lịch. Nhưng để du lịch đầm phá sôi động, trước mắt địa phương và các nhà làm du lịch phải giải được bài toán sản phẩm.

Du lịch đầm phá Giàu tiềm năng, nghèo sản phẩm
Người phụ nữ Pa Cô truyền cảm hứng từ hành trình vượt khó vươn lên

Từ vùng đất từng cằn cỗi và in đậm dấu tích chiến tranh ở xã Đông Sơn, huyện A Lưới (nay là xã A Lưới 4), chị Hồ Thị Sa, dân tộc Pa Cô, đã không ngừng nỗ lực gây dựng mô hình trang trại chăn nuôi bò hữu cơ mang lại thu nhập ổn định. Hành trình vượt khó của chị đã góp phần truyền cảm hứng cho nhiều người dân nơi đây tự tin bám đất, làm giàu từ nông nghiệp bền vững.

Người phụ nữ Pa Cô truyền cảm hứng từ hành trình vượt khó vươn lên
Vươn lên nhờ nguồn vốn vay ưu đãi

Nhờ tuyên truyền rộng rãi, hỗ trợ về thủ tục của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các địa phương, nhiều hội viên phụ nữ dễ dàng tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Từ đó, hội viên phụ nữ đã phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Vươn lên nhờ nguồn vốn vay ưu đãi
Chắt chiu vươn lên thoát nghèo

Gia đình anh Hồ Văn Tách và chị Hồ Thị Nghệ là một điển hình ở địa phương, chăm chỉ lao động, biết tận dụng lợi thế của thiên nhiên nơi vùng cao để vươn lên thoát nghèo.

Chắt chiu vươn lên thoát nghèo

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top