Vươn lên từ nghèo khó

Mô hình VACR tổng hợp, kết hợp trồng trọt và chăn nuôi của chị Lê Thị Thôn. Ảnh: H. Nhàn

Năm 1994, chị Thôn lập gia đình với hai bàn tay trắng. Những năm tháng đầu hôn nhân, cuộc sống thiếu thốn khiến chị luôn nghĩ cách để thoát nghèo. Sau nhiều trăn trở, năm 2010, chị bàn với chồng vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để nuôi cá. Trong đó, chị dành 5 triệu đồng đào ao, số còn lại mua cá trắm, chép, rô phi… để thả nuôi.

Một năm sau, nhận thấy nuôi cá có hiệu quả, chị tiếp tục vay vốn qua kênh ủy thác từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã để mua hai cặp heo giống. Chỉ hơn ba tháng sau, đàn heo phát triển tốt, chị bán được hơn 6 triệu đồng. Số tiền lời ấy chị tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô chuồng trại. Từ vài con ban đầu, đến nay đàn heo của gia đình chị đã có 25 con. Cứ 3 tháng, chị xuất bán khoảng 5 con, thu về hơn 20 triệu đồng.

Ao cá của gia đình cũng mang lại hiệu quả đáng kể. Nhờ tận dụng nguồn nước sạch từ khe suối và thức ăn sẵn có trong thiên nhiên nên chi phí nuôi giảm, lợi nhuận cao. Mỗi năm, riêng từ ao cá, chị thu được khoảng 70 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn trồng hơn 2ha keo lai và cây màu, mỗi năm thu thêm khoảng 60 triệu đồng.

Nhờ sự cần cù và cách làm đúng hướng, đến năm 2013, gia đình chị đã thoát nghèo. Hiện nay, với tổng thu nhập gần 200 triệu đồng/năm, chị Thôn có điều kiện lo cho ba người con theo học đại học, cuộc sống gia đình dần ổn định, có của để dành. Nhiều năm liền, chị được công nhận là phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Không chỉ chăm lo cho gia đình, chị Thôn còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con. Từ việc chọn giống, cách nuôi, đến tận dụng thức ăn tự nhiên, chị đều hướng dẫn để ai cũng có thể thử sức. Chị Hồ Thị Nga, người dân xã A Lưới 1 nhận xét: “Chị Thôn là một phụ nữ chăm chỉ, vượt khó, dám nghĩ, dám làm. Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị còn tích cực giúp chị em thay đổi nếp nghĩ, cách làm để cùng nhau vươn lên”.

Xã A Lưới 1 được hình thành sau khi sáp nhập bốn xã Hồng Thủy, Hồng Vân, Trung Sơn và Hồng Kim của huyện A Lưới cũ. Toàn xã có hơn 12.000 người, chủ yếu là đồng bào Tà Ôi, Cơ Tu, Vân Kiều. Dù đã có nhiều đổi thay nhưng đời sống bà con vẫn còn khó khăn, hiện trên địa bàn còn khoảng 700 hộ nghèo.

Ông Hồ Văn Ngực, Trưởng phòng Kinh tế xã A Lưới 1 cho biết, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục định hướng bà con phát huy lợi thế của địa phương để phát triển trồng cây ăn quả như bưởi, cam, nhãn, đồng thời kết hợp với chăn nuôi để cải thiện kinh tế. Xã cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị giải ngân vốn vay thuận lợi, mở các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ người dân nâng cao kiến thức trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế bền vững.

Chia sẻ về hướng đi sắp tới, chị Lê Thị Thôn cho biết: “Khi chăn nuôi, trồng trọt phát triển, kinh tế gia đình cũng khá hơn nhiều. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng mô hình, nhất là nuôi heo, để lo cho các con học hành đầy đủ và có thêm điều kiện cho cuộc sống sau này”.