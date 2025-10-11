  • Huế ngày nay Online
Phát huy vai trò, đóng góp trí tuệ và công sức trong giai đoạn mới

HNN.VN - Sáng 11/10, Hội Nông dân (HND) thành phố tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập HND Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Qua đó, khẳng định những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam nói chung và nông dân thành phố Huế nói riêng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Biểu dương những cá nhân tiêu biểu trong phong trào nông dân giai đoạn 2020 - 2025 

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo HND thành phố khẳng định, trải qua 8 kỳ Đại hội toàn quốc, HND Việt Nam ngày càng trưởng thành, đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động. Đặc biệt, Đại hội lần thứ 8 (giai đoạn 2023 - 2028) xác định rõ phương hướng: Xây dựng HND Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây chính là định hướng quan trọng để các cấp Hội trong cả nước, trong đó có HND thành phố Huế, tiếp tục nỗ lực và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

Gắn liền với chặng đường phát triển của HND Việt Nam, HND thành phố Huế đã không ngừng lớn mạnh qua 10 kỳ đại hội, ngày càng khẳng định vai trò trong hệ thống chính trị địa phương. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay tổ chức Hội các cấp đã thực sự trở thành trung tâm nòng cốt của phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các phong trào thi đua do Hội phát động đã lan tỏa sâu rộng, tiêu biểu như: Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động hỗ trợ vốn, dạy nghề, khuyến nông, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số trong nông nghiệp… Đặc biệt, trong giai đoạn 2020 - 2025, cán bộ, hội viên nông dân thành phố Huế đã có nhiều sáng tạo trong phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị, xây dựng mô hình “Nông dân hiện đại”, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi cơ cấu sản xuất bền vững.

Buổi tọa đàm là dịp ôn lại truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn lên của giai cấp nông dân thành phố Huế; đồng thời tiếp thêm niềm tin, động lực để mỗi cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức vào sự nghiệp phát triển quê hương trong giai đoạn mới.

Dịp này, HND thành phố tri ân, biểu dương những 95 cá nhân tiêu biểu đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân giai đoạn 2020 - 2025.
Bá Trí
 Từ khóa:
Hội Nông dânthành phố Huếtọa đàmôn lại truyền thốngkỷ niệm 95 nămNgày thành lậpHND Việt Nam
