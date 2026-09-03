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ClockThứ Năm, 03/09/2026 20:19
Thông tin doanh nghiệp:

Huế đặt bài toán nâng sức cạnh tranh cho khu vực kinh tế tư nhân

HNN.VN - Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đứng trước yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, thích ứng công nghệ và mở rộng thị trường, đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý có vai trò ngày càng quan trọng. Tháng 8 vừa qua, hơn 350 đại biểu đã tham dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - Vòng đối thoại địa phương TP. Huế, trao đổi về những vấn đề đang đặt ra trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Phiên đối thoại về nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực kinh tế tư nhân tại Huế 

Với chủ đề “Huế - Thành phố di sản, Công nghệ và Dịch vụ chất lượng cao”, 4 diễn đàn chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực gắn trực tiếp với hoạt động của doanh nghiệp, từ đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, tài chính, du lịch đến chuyển đổi số và khởi nghiệp sáng tạo. 

Tại phiên đối thoại trực tiếp với lãnh đạo TP. Huế, doanh nghiệp nêu các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn, quỹ đất sản xuất và nguồn nhân lực chất lượng cao. Cùng với đó là các đề xuất về đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và mở rộng cơ hội tham gia của doanh nghiệp địa phương vào các chuỗi giá trị mới. 

Các kiến nghị được trao đổi theo hướng cụ thể hóa vấn đề, xác định đầu mối tiếp nhận, phương án xử lý và thời gian giải quyết. Một số nội dung được cơ quan chức năng hướng dẫn trực tiếp về cách thức xử lý, tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục theo dõi và phối hợp giải quyết sau đối thoại. 

 
Các giải pháp về chuyển đổi số cho doanh nghiệp được thảo luận sôi nổi 

Trong bức tranh đó, chuyển đổi số là một trong những yếu tố được doanh nghiệp quan tâm, không chỉ ở khía cạnh công nghệ mà còn gắn với hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường. 

Tham dự VPSF 2026 tại Huế, iPOS có dịp trao đổi cùng cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và đại diện các cơ quan quản lý về những vấn đề thực tiễn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo đại diện iPOS, đối thoại trực tiếp là cơ hội để doanh nghiệp chia sẻ thực tiễn, đồng thời cập nhật thông tin và định hướng chính sách liên quan đến hoạt động của mình. 

“Điều doanh nghiệp kỳ vọng từ những cuộc đối thoại như thế này là các vấn đề được trao đổi rõ ràng, có hướng xử lý và có cơ sở để tiếp tục theo dõi sau đối thoại. Khi những vướng mắc từ thực tiễn được phản hồi cụ thể, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ sở để chủ động trong hoạt động và các quyết định đầu tư.”

Từ thực tiễn đồng hành cùng doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, chuyển đổi số ngày càng gắn với những bài toán cụ thể trong vận hành. Để công nghệ thực sự phát huy hiệu quả, doanh nghiệp không chỉ cần giải pháp phù hợp mà còn cần môi trường kinh doanh thuận lợi, thông tin minh bạch và khả năng kết nối hiệu quả với các nguồn lực trong hệ sinh thái. 

VPSF 2026 - Vòng đối thoại địa phương TP. Huế cho thấy đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý vẫn là một kênh quan trọng để tháo gỡ các vấn đề trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý và phản hồi kiến nghị sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy đổi mới và tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. 

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