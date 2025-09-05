Mùa hiếu hạnh

Là người Việt Nam, hẳn ai cũng nằm lòng những câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra/Một lòng thờ mẹ kính cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Kho tàng truyện cổ tích của nước Việt cũng có nhiều câu chuyện xúc động về lòng hiếu thảo và tình mẫu tử. Như Sự tích hoa cúc trắng, Sự tích cây vú sữa...

Nhưng có lẽ không có câu chuyện nào hay hơn bằng đời thực, bằng những gì cha mẹ đã dành cho con cái hằng ngày, đó là tình yêu thương vô bờ bến: “Đi hết thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời chẳng ai khổ bằng cha”.

Từ nhỏ đã được nghe và thuộc những câu ca dao, những câu chuyện cổ tích, được cha mẹ nuôi nấng, dạy dỗ từng ngày, nên phần lớn ai cũng biết, cũng hiểu về đạo lý làm người, trước hết phải giữ tròn chữ hiếu.

Có lần tham gia hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn phải nằm viện cần sự giúp đỡ của cộng đồng, tôi gặp một người mẹ mắc bệnh nan y, phải ngồi xe lăn. Con của chị ấy, một chàng trai ở tuổi đôi mươi, hằng ngày túc trực bên mẹ, không nề hà một việc gì khó. Suốt mấy ngày, tôi chưa từng nhìn thấy cậu khóc, chỉ thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt thẫn thờ, hoảng hốt của cậu như chực sợ mất đi điều quý giá nhất. Cậu chia sẻ, mình sẵn sàng làm tất cả, dẫu chỉ để mẹ sống thêm một ngày. Lúc đó, mắt cậu tràn nước.

Ở Huế vào ngày lễ Vu Lan, rất đông Phật tử và cả những người ngoại đạo tìm đến chùa để nghe kinh báo hiếu, tưởng nhớ và hồi hướng công đức cho ông bà, cha mẹ. Ảnh minh họa: QT

Ngày lễ Vu Lan rất được người Việt trân trọng. Ở Huế, nơi đạo Phật in sâu, có thể thấy đây là một ngày lễ rất lớn ở các chùa. Rất đông Phật tử và cả những người ngoại đạo tìm đến chốn thiền môn để nghe kinh báo hiếu, tưởng nhớ và hồi hướng công đức cho ông bà, cha mẹ. Đặc biệt là để được dự lễ Bông hồng cài áo tri ân phụ mẫu. Tại đây, những người còn cha mẹ sẽ được cài lên ngực áo một bông hồng đỏ thắm; những ai chỉ còn cha hoặc mẹ sẽ được cài bông hồng màu hồng hoặc đỏ nhạt; và bông hoa trắng được cài cho những ai không còn cha mẹ. Có những nụ cười rạng rỡ vì được cài hoa đỏ, và cũng có những giọt nước mắt ngậm ngùi khi được cài hoa trắng.

Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ cũng đã phổ nhạc thành bài hát với những câu ca đi vào lòng người, thổn thức: “Một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ. Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn…”.

Nhịp sống vội vã đôi khi khiến chúng ta quên những gì cần phải báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Một lời hỏi han, một cái nắm tay, một ánh mắt trìu mến; là bổn phận kính yêu và chăm sóc, phụng dưỡng khi cha mẹ về già.

Mùa Vu Lan là dịp để những người con soi lại chính mình. Nhưng đạo hiếu không chỉ nằm ở những lễ nghi, mà ở chính những hành động thiết thực hằng ngày. Thật hạnh phúc khi đang còn cha mẹ. Và hạnh phúc cũng dành cho những ai biết trân trọng thực hành chữ hiếu đúng đạo làm người.