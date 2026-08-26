  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 26/08/2026 14:33

Nâng cao năng lực điều hành, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ

HNN.VN - Sáng 26/8, tại hồ nước trên đường Nguyễn Văn Huyên, phường Thuận Hóa, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Thuận Hóa tổ chức tập huấn thực hành điều khiển phương tiện thủy nội địa, nâng cao kỹ năng ứng phó với các tình huống thiên tai trong mưa bão.

Tập huấn vận hành trường nội trú liên cấp trước năm học mới Nâng cao kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ emQuận Thuận Hóa tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Quang cảnh buổi tập huấn 

Tham dự buổi tập huấn có Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng, kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Trương Đình Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng đại diện các ban ngành liên quan.  

Tại buổi tập huấn, các lực lượng được hướng dẫn và trực tiếp thực hành những kỹ năng cơ bản trong điều khiển phương tiện thủy nội địa, từ khởi động, vận hành phương tiện đến điều khiển xuồng, luồn lách qua các chướng ngại vật. Qua thực hành, lực lượng xung kích từng bước nâng cao khả năng xử lý tình huống, bảo đảm an toàn và phối hợp hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện ngập lụt.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Trương Đình Hạnh nhấn mạnh, phường Thuận Hóa có đặc thù đô thị với hệ thống sông ngòi bao quanh, trong đó có sông Hương. Khi xảy ra mưa lớn kết hợp triều cường, nhiều khu vực thấp trũng có nguy cơ ngập sâu, giao thông đường bộ bị chia cắt. Trong những tình huống này, phương tiện thủy nội địa giữ vai trò quan trọng trong hỗ trợ di dời người dân, ứng cứu các trường hợp y tế khẩn cấp và vận chuyển nhu yếu phẩm đến những khu vực bị chia cắt.

Sau tập huấn, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường và Đội xung kích phòng, chống thiên tai khẩn trương rà soát, lập danh sách, phân công cụ thể từng kíp lái xuồng gắn với từng địa bàn tổ dân phố; đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện trong trạng thái sẵn sàng, bảo đảm phương châm “lệnh là đi, gọi là có”.

Thông qua hoạt động, phường Thuận Hóa tiếp tục củng cố lực lượng, nâng cao năng lực điều hành, khả năng phối hợp và kỹ năng thực hành cứu nạn, cứu hộ; qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
thuận hoátập huấncứu nạn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tập huấn về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

Sáng 26/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Sở Nội vụ khai giảng lớp tập huấn "Nâng cao năng lực cho công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ". Hơn 130 học viên là công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Huế và công chức, viên chức làm công tác tham mưu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tham gia lớp tập huấn.

Tập huấn về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ
Nâng cao kỹ năng chăm sóc trẻ tại gia đình

Từ ngày 19 đến 28/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Huế tổ chức 4 lớp tập huấn về chăm sóc trẻ bệnh và phục hồi dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng tại 5 xã A Lưới 1.

Nâng cao kỹ năng chăm sóc trẻ tại gia đình
Thuận Hóa bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận

Sáng 22/8, phường Thuận Hóa tổ chức hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận và phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo xây dựng đô thị văn minh” giai đoạn 2026-2030. Tham dự hội nghị có UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện các ban, ngành và tổ dân phố trên địa bàn.

Thuận Hóa bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận
Bồi dưỡng kỹ năng sản xuất ảnh báo chí "3 trong 1"

Khóa tập huấn "Sản xuất ảnh báo chí: Từ hiện trường đến xuất bản đa nền tảng" khai mạc ngày 20/8 tại Khánh Hòa. Hoạt động do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Bồi dưỡng kỹ năng sản xuất ảnh báo chí 3 trong 1

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top