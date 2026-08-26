Nâng cao năng lực điều hành, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ

Quang cảnh buổi tập huấn

Tham dự buổi tập huấn có Thượng tá Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng, kiêm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; ông Trương Đình Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng đại diện các ban ngành liên quan.

Tại buổi tập huấn, các lực lượng được hướng dẫn và trực tiếp thực hành những kỹ năng cơ bản trong điều khiển phương tiện thủy nội địa, từ khởi động, vận hành phương tiện đến điều khiển xuồng, luồn lách qua các chướng ngại vật. Qua thực hành, lực lượng xung kích từng bước nâng cao khả năng xử lý tình huống, bảo đảm an toàn và phối hợp hiệu quả khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện ngập lụt.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Trương Đình Hạnh nhấn mạnh, phường Thuận Hóa có đặc thù đô thị với hệ thống sông ngòi bao quanh, trong đó có sông Hương. Khi xảy ra mưa lớn kết hợp triều cường, nhiều khu vực thấp trũng có nguy cơ ngập sâu, giao thông đường bộ bị chia cắt. Trong những tình huống này, phương tiện thủy nội địa giữ vai trò quan trọng trong hỗ trợ di dời người dân, ứng cứu các trường hợp y tế khẩn cấp và vận chuyển nhu yếu phẩm đến những khu vực bị chia cắt.

Sau tập huấn, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an phường và Đội xung kích phòng, chống thiên tai khẩn trương rà soát, lập danh sách, phân công cụ thể từng kíp lái xuồng gắn với từng địa bàn tổ dân phố; đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện trong trạng thái sẵn sàng, bảo đảm phương châm “lệnh là đi, gọi là có”.

Thông qua hoạt động, phường Thuận Hóa tiếp tục củng cố lực lượng, nâng cao năng lực điều hành, khả năng phối hợp và kỹ năng thực hành cứu nạn, cứu hộ; qua đó góp phần chủ động phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mùa mưa bão năm 2026.