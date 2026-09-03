iPOS cùng cộng đồng doanh nghiệp trao đổi về chuyển đổi số tại Huế

Với chủ đề “Huế - Thành phố di sản, Công nghệ và Dịch vụ chất lượng cao”, diễn đàn tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy môi trường đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phiên thảo luận thu hút nhiều ý kiến tại Diễn đàn

Đối với ngành F&B, bài toán hiện nay không còn nằm ở việc ứng dụng thêm phần mềm mà là khai thác dữ liệu phục vụ quản trị. Trong bối cảnh chi phí vận hành, hành vi tiêu dùng và áp lực cạnh tranh liên tục thay đổi, việc tiếp cận dữ liệu theo thời gian thực trở thành yếu tố giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh và đưa ra quyết định chính xác hơn.

“Qua trao đổi tại diễn đàn, chúng tôi nhận thấy nhiều doanh nghiệp đang cùng lúc đối mặt với áp lực về vốn, nhân lực và chi phí vận hành. Với ngành F&B, không ít doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ nhưng dữ liệu vẫn phân tán ở nhiều hệ thống khác nhau, khiến việc ra quyết định còn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm. Theo chúng tôi, giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi số là giúp doanh nghiệp kết nối dữ liệu để quản trị hiệu quả hơn, thay vì chỉ số hóa quy trình”, ông Lê Văn Việt - đại diện iPOS, thành phố Huế cho hay.

Với hơn 15 năm đồng hành cùng ngành F&B, iPOS cho biết nhu cầu của doanh nghiệp hiện nay đã thay đổi đáng kể. Nếu trước đây công nghệ chủ yếu phục vụ số hóa quy trình bán hàng và vận hành, thì hiện nay nhu cầu của doanh nghiệp đã thay đổi. Họ kỳ vọng các nền tảng quản trị có thể tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động kinh doanh và hỗ trợ ra quyết định.

iPOS đồng hành cùng doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp quản trị và chuyển đổi số

Tại phiên đối thoại với lãnh đạo TP. Huế, doanh nghiệp cũng trực tiếp nêu các vấn đề về thủ tục hành chính, đất đai, vốn và nguồn nhân lực; một số kiến nghị được hướng dẫn về đầu mối, cách thức và thời gian xử lý. Những trao đổi này cho thấy, bên cạnh các chính sách hỗ trợ từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực quản trị để thích ứng với bối cảnh kinh doanh nhiều biến động.

Những trao đổi tại VPSF cho thấy chuyển đổi số đang dịch chuyển từ câu chuyện đầu tư công nghệ sang bài toán quản trị và khai thác dữ liệu. Đây cũng là xu hướng iPOS dự báo sẽ tiếp tục định hình hoạt động của doanh nghiệp F&B trong những năm tới.