Đánh giá tình trạng và xây dựng bản đồ số ngập lụt phục vụ công tác phòng chống thiên tai

Mưa lớn gây xâm thực dòng suối, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trên địa bàn xã Khe Tre

Theo đó, các địa phương cần xác định các vị trí ngập lụt, báo cáo số liệu trên địa bàn xã, phường theo mẫu gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố (qua Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu) trước ngày 30/11 để tổng hợp gửi Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật bản đồ số hóa ngập lụt phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai thành phố.

Đây là động thái cần thiết, cấp bách nhằm phục vụ công tác điều tra, đánh giá tình trạng ngập lụt và xây dựng bản đồ số ngập lụt; hỗ trợ các địa phương xây dựng phương án ứng phó thiên tai và kịp thời tham mưu cho UBND thành phố trong công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó với mưa lũ trong thời gian đến.