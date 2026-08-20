  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 26/08/2026 09:52

Cháy 2 tàu cá tại Thuận An

HNN.VN - Rạng sáng 26/8, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại khu vực âu thuyền thuộc tổ dân phố An Dương (phường Thuận An, TP. Huế), làm cháy 2 tàu đánh bắt hải sản của ngư dân trên địa bàn.
 Hiện trường vụ cháy ở Thuận An khiến hai tàu cá bị thiệt hại. Ảnh Q.N

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 25 phút cùng ngày, trực ban Công an phường Thuận An tiếp nhận tin báo từ người dân về việc hỏa hoạn xảy ra tại khu vực âu thuyền neo đậu tàu thuyền.

Hai phương tiện bị bốc cháy gồm: Tàu cá mang số hiệu TTH-92646TS có chiều dài 15,5 m, công suất 740 CV, do ông Trương Viết Cường (SN 1975, trú tại tổ dân phố An Dương, phường Thuận An) làm chủ và tàu cá mang số hiệu TTH-92809TS với chiều dài 16,5 m, công suất 750 CV, do ông Nguyễn Quang Sớm (SN 1989, cùng trú địa chỉ trên) làm chủ.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an phường Thuận An đã tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng quần chúng nhân dân triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, bảo vệ tài sản và bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy ra sự cố.

Đến 2 giờ 50 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP. Huế đã huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 28 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai đội hình dập lửa.

Sau gần 2 giờ nỗ lực khống chế và dập tắt ngọn lửa, đến 4 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại tài sản.

HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
cháy tàuthuận anchữa cháytài sản
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhà văn hóa số ở Thuận An: Đưa dịch vụ công đến gần dân

Địa bàn rộng, có khu dân cư cách trung tâm hành chính từ 12 - 15km khiến việc thực hiện thủ tục hành chính của người dân phường Thuận An có lúc gặp bất tiện. Từ thực tế đó, mô hình “Nhà văn hóa số - Điểm dịch vụ công cộng đồng” được triển khai tại các điểm tổ dân phố, bước đầu đưa dịch vụ công trực tuyến về gần khu dân cư.

Nhà văn hóa số ở Thuận An Đưa dịch vụ công đến gần dân
Nhịp sống sớm mai trên biển Thuận An

Chỉ mất 30 phút di chuyển là đã có thể đến bãi tắm Thuận An khi mặt trời chưa ló dạng. Có người đi theo gia đình, hội nhóm, khách du lịch. Nhiều hoạt động thể thao, thư giãn, sinh hoạt.. diễn ra nhộn nhịp bên vùng sóng nước.

Nhịp sống sớm mai trên biển Thuận An
Phong Phú: Gần 300 người tham gia diễn tập phòng, chống cháy rừng

Sáng 31/7, UBND phường Phong Phú phối hợp với Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố tổ chức diễn tập phòng, chống cháy rừng trên địa bàn. Tham gia diễn tập có gần 300 người thuộc các lực lượng chức năng địa phương và đông đảo người dân tổ dân phố (TDP) Điền Lộc 1.

Phong Phú Gần 300 người tham gia diễn tập phòng, chống cháy rừng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top