Cháy 2 tàu cá tại Thuận An

Hiện trường vụ cháy ở Thuận An khiến hai tàu cá bị thiệt hại. Ảnh Q.N

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 25 phút cùng ngày, trực ban Công an phường Thuận An tiếp nhận tin báo từ người dân về việc hỏa hoạn xảy ra tại khu vực âu thuyền neo đậu tàu thuyền.

Hai phương tiện bị bốc cháy gồm: Tàu cá mang số hiệu TTH-92646TS có chiều dài 15,5 m, công suất 740 CV, do ông Trương Viết Cường (SN 1975, trú tại tổ dân phố An Dương, phường Thuận An) làm chủ và tàu cá mang số hiệu TTH-92809TS với chiều dài 16,5 m, công suất 750 CV, do ông Nguyễn Quang Sớm (SN 1989, cùng trú địa chỉ trên) làm chủ.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an phường Thuận An đã tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng quần chúng nhân dân triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, bảo vệ tài sản và bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy ra sự cố.

Đến 2 giờ 50 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP. Huế đã huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 28 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai đội hình dập lửa.

Sau gần 2 giờ nỗ lực khống chế và dập tắt ngọn lửa, đến 4 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại tài sản.