Hai nhà thầu thi công đường Nguyễn Hoàng bị xử phạt vì chậm tiến độ

Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương đang triển khai thi công.

Theo các Quyết định số 1140/QĐ-QLDAGT và 1141/QĐ-QLDAGT do Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Nguyễn Đăng Trường ký ban hành, Công ty cổ phần Tập đoàn Thắng Lợi và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Thuận mỗi đơn vị bị xử phạt 100 triệu đồng.

Hai doanh nghiệp bị áp dụng hình thức phạt vi phạm lần 1 về lỗi chậm tiến độ chi tiết theo quy định tại Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 01/2026/HĐXL, ngày 12/1/2026. Số tiền phạt sẽ được chủ đầu tư khấu trừ trực tiếp trong lần thanh toán gần nhất của từng nhà thầu.

Trước đó, Ban QLDA đã liên tục kiểm tra và 3 lần ban hành văn bản nhắc nhở, đôn đốc vào các ngày 23/7, 30/7 và 12/8/2026 nhưng tiến độ thi công trên công trường vẫn không đạt yêu cầu.

Việc xử phạt các nhà thầu nhằm tăng cường công tác quản lý hợp đồng, siết chặt tiến độ và bảo đảm chất lượng cho công trình hạ tầng giao thông trọng điểm này.

Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương được khởi công tháng 12/2022, với tổng mức đầu tư hơn 2.281 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế làm chủ đầu tư.

Mục tiêu đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông chính và trục đường Vành đai 3 theo quy hoạch, nâng cao năng lực thông hành, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến Quốc lộ 1 cùng các tuyến nội thị đi qua trung tâm TP. Huế. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch và nâng cao đời sống người dân trong vùng.