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Tập huấn về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

HNN.VN - Sáng 26/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Sở Nội vụ khai giảng lớp tập huấn "Nâng cao năng lực cho công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ". Hơn 130 học viên là công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Huế và công chức, viên chức làm công tác tham mưu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tham gia lớp tập huấn.

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại cơ sởLồng ghép bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển ở cơ sởTăng cường lồng ghép giới trong phát triển kinh tế - xã hội

 Các học viên tham gia tập huấn được cập nhật kiến thức, kỹ năng về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, những định kiến giới và các rào cản trong đời sống xã hội vẫn còn tồn tại ở những mức độ khác nhau. Điều đó đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới phương pháp, chuyển đổi hành vi và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác này.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ công chức, viên chức những kiến thức nền tảng, kỹ năng cần thiết, đặc biệt là kỹ năng phân tích và lồng ghép vấn đề giới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 Giảng viên trao đổi về kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/8, các học viên tham gia lớp tập huấn được trao đổi, cập nhật những nội dung thiết thực như kỹ năng lồng ghép giới trong xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kỹ năng tham mưu, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ ở địa phương. Đồng thời, các học viên còn trao đổi, thảo luận, chia sẻ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thực tiễn.

Thương Trần
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