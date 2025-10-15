Chủ động ứng phó với các đợt mưa lớn từ 20/10 đến cuối tháng 10/2025

Chiều tối ngày 19/10/2025, trên khu vực đất liền TP. Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng

Theo đó, cần chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, diễn biến mưa lớn trong những ngày tới; rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai do mưa lớn, lũ, sạt lở đất tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực quản lý theo phương châm “bốn tại chỗ”, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; kịp thời chỉ đạo và triển khai các biện pháp ứng phó, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa lũ kéo dài; chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, vật dụng thiết yếu, sạc dự phòng; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của gia đình.

Khẩn trương rà soát, cập nhật phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ; ưu tiên bảo đảm an toàn cho các nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật); lưu ý các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Kiểm tra, hướng dẫn gia cố, bảo đảm an toàn cho các khu nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là lồng, bè trên sông, đầm phá và các ao, hồ nuôi; chủ động phương án bảo vệ vật nuôi, bảo đảm an toàn cho các trang trại chăn nuôi; bảo vệ diện tích hoa màu chưa thu hoạch; bảo quản hàng hóa tại các chợ truyền thống, cơ sở sản xuất ở khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt cục bộ.

Căn cứ cấp độ rủi ro và diễn biến thiên tai tại địa phương, theo phân cấp, thẩm quyền quyết định sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo gió mạnh trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc thường xuyên để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố thực hiện nghiêm quy chế dự báo, cảnh báo; cập nhật, cung cấp thông tin sớm, kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân để chủ động ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất. Các chủ đập thủy lợi, thủy điện rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực, hậu cần tại chỗ, bảo đảm an toàn hồ đập trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế dự báo, từ ngày 19 đến ngày 24/10/2025, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ, kết hợp với không khí lạnh tăng cường lệch Đông và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên từ chiều tối ngày 19/10/2025, trên khu vực đất liền TP. Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày liên tục và có thể kéo dài đến những ngày cuối tháng 10/2025; trên vùng biển xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, biển động; đề phòng dông, lốc, sét và gió giật mạnh.