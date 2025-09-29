Cảnh báo nguy cơ mưa lớn trong 3 giờ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 5/10

Theo dự báo, từ tối 5/10 đến 9/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to. Ảnh minh họa: Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Mưa rất lớn tại nhiều khu vực, cục bộ có nơi trên 150mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ đêm 5/10 đến đêm 6/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-180mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Ngoài ra, chiều và tối ngày 5/10, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 7/10, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm (Tổng lượng mưa từ đêm 05/10 đến hết đêm 07/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm).

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 4/10 và sáng 5/10, ở khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 4/10 đến 8h ngày 5/10 có nơi trên 90mm như: trạm Đắk Pék (Quảng Ngãi) 90.2mm, trạm Cát Tiến (Gia Lai) 129.6mm,…

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và sông Cửu Long

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu các sông từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3; đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), hạ lưu sông Hồng lên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa; nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Trên sông Cửu Long, do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày 8 - 10/10, sau biến đổi chậm. Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,85m, dưới báo động 2 là 0,15m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 3,4m, dưới báo động 2 là 0,1m, tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3 từ 0,1 - 0,3m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trên biển, đêm 5/10, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-3m

Ngoài ra, ngày và đêm 5/10, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế và từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ từ chiều 5/10 có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo: Ngày 6/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 2-3m; vùng gần tâm bão đi qua 3-4m; biển động rất mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên Nam vịnh Bắc Bộ cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Bão số 10 gây thiệt hại 18.803 tỷ đồng

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 7 giờ ngày 5/10, bão và hoàn lưu bão số 10 đã làm thiệt hại về kinh tế sơ bộ tại một số tỉnh là 18.803 tỷ đồng (Lào Cai 2.750 tỷ đồng, Sơn La 528 tỷ đồng, Phú Thọ 700 tỷ đồng, Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Lạng Sơn 105 tỷ đồng; Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Thái Nguyên 108 tỷ đồng, Bắc Ninh 200 tỷ đồng; Quảng Ninh 0,6 tỷ đồng; Hải Phòng 16 tỷ đồng, Ninh Bình 616 tỷ đồng; Nghệ An 2.207 tỷ đồng, Hà Tĩnh 6.000 tỷ đồng, Quảng Trị 550 tỷ đồng, Đà Nẵng 22 tỷ đồng). Con số thống kê thiệt hại tăng 2.176 tỷ đồng so với ngày 4/10; 100.672 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác, tăng 2.574 ha so với ngày 4/10, trong đó Hà Nội 9.548 ha, Phú Thọ 8.672 ha, Lào Cai 5.789 ha...; 19.095 ha thủy sản bị thiệt hại, tăng 189 ha so với ngày 4/10, trong đó Nghệ An 9.082 ha, Thanh Hóa 4.314 ha, Ninh Bình 1.628 ha...

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị có gần 2,7 triệu khách hành bị mất điện (số liệu không thay đổi so với ngày 4/10); hiện đã khôi phục điện cho 2.540.404 khách hàng (tăng 130.815 hách hàng), hiện còn 171.146 khách hàng vẫn đang bị mất điện đang tiếp tục khôi phục, giảm 130.915 khách hàng so với ngày 4/10 (Thanh Hóa 355, Nghệ An 152.967, Hà Tĩnh 17.824).

Cùng với đó, 389 nhà sập, đổ; 179.881 nhà hư hỏng, tốc mái; 12.287 nhà bị ngập; 1.409 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại. Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông tại 12.712 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Đến nay về cơ bản giao thông trên các tuyến quốc lộ đều đã thông xe; riêng tỉnh Nghệ An còn 2 điểm trên tuyến Quốc lộ 48 và Quốc lộ 48C. Hiện các địa phương huy động máy móc, thiết bị để khắc phục và tiếp tục thống kê các điểm sạt lở, ngập lụt.

Bão và mưa lũ gây ảnh hưởng 51 sự cố đê điều, 154.764m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 489 công trình thủy lợi bị hư hỏng, 9.898 cột điện bị gãy, đổ, 84.841 cây xanh bị gãy đổ

Ngoài ra, còn có 3.477 con gia súc, 590.772 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. sạt lở 29.681m kè, bờ sông, bờ biển; mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) mất kết nối do mất điện 268/722; mạng công cộng 1.103/8.879 trạm BTS mất liên lạc; thông tin liên lạc đáp ứng công tác của chính quyền địa phương cấp xã nhưng chất lượng không tốt như ngày thường.

Bão và hoàn lưu bão đã làm 56 người chết, 11 người mất tích, 172 người bị thương. Hiện các địa phương tiếp tục rà soát cập nhật, tổng hợp thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.