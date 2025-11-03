Dự báo trong 24 giờ tới, nước sông Hương thấp hơn đỉnh lũ vừa qua từ 0,5-0,7m

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường phố bị ngập, người dân phải di chuyển bằng thuyền

Ngày 3/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã có thông báo cảnh báo mưa lũ trên địa bàn.

Hiện lũ trên sông Hương, sông Bồ, lên nhanh trở lại và đang ở trên mức báo động (BĐ) 3, sông Tả Trạch dưới BĐ2, sông Ô Lâu, sông Truồi đang lên ở mức cao.

Mực nước lúc 8 giờ ngày 3/11 trên sông Hương tại trạm Kim Long 3,89m, trên BĐ3 0,39m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc 4,81m trên BĐ3 0,31m; sông Ô Lâu tại trạm Phong Bình 2,25m.

Dự báo, trong 24 giờ tới, lũ sông Hương lên nhanh ở mức trên BĐ3 (khả năng thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua 0,5-0,7m); sông Bồ lên nhanh ở mức trên BĐ3 (khả năng thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua 0,1-0,3m), sông Tả Trạch lên ở mức dưới BĐ3, sông Truồi lên mức 3,7-3,9m (thấp hơn đỉnh lũ lớn vừa qua 0,4-0,6m), sông Ô Lâu lên xấp xỉ đỉnh lũ vừa qua.

Lúc 9 giờ sáng nay, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Bình Điền trên sông Hương ở mức 82,68m, lưu lượng đến hồ 2.899m3/s, lưu lượng về hạ du 2.260m3/s; hồ thủy điện Hương Điền trên sông Bồ ở mức 56,89m, lưu lượng đến hồ 3.457m3/s, lưu lượng về hạ du 3.091m3/s; mực nước thượng lưu hồ Tả Trạch 45,45m, lưu lượng đến hồ 3.261 m3/s, lưu lượng về hạ du 1.873 m3/s. Hiện, các hồ đang điều tiết lưu lượng nước về hạ du ít hơn lưu lượng đến, góp phần giảm lũ trên các sông chính.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, cảnh báo, tác động của lũ gây ngập lụt diện rộng kéo dài ở hạ lưu các sông, các vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi tác động xấu đến các công trình đang thi công, giao thông. Nguy hiểm khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết, các khu vực có độ dốc địa hình lớn.