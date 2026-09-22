Lưu thông cầu ông Thượng trước thời hạn

Các phương tiện lưu thông qua cầu Ông Thượng.

Sau gần 3 tháng thi công, công trình cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đáp ứng yêu cầu đưa vào phục vụ giao thông.

Dù một số hạng mục chưa hoàn thiện đồng bộ, nhưng về cơ bản, cầu Ông Thượng và đường dẫn hai đầu cầu đã đáp ứng điều kiện để phương tiện lưu thông. Việc đưa công trình vào khai thác sớm góp phần giải tỏa áp lực giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại trên tuyến đường Thanh Tịnh và các khu vực lân cận.

Cầu được hoàn thành và đưa vào sử dụng sớm giúp người dân và các phương tiện rút ngắn thời gian đi lại, hạn chế tình trạng di chuyển theo các tuyến đường vòng.

Trước đó, cầu Ông Thượng được tháo dỡ toàn bộ để xây dựng mới trong thời gian 3 tháng, từ ngày 1/7 đến 30/9/2026.

Cầu Ông Thượng nằm trên trục đường Thanh Tịnh, tại Km0+950, bắc qua hói Mộc Hàn, thuộc địa bàn hai phường Vỹ Dạ và Mỹ Thượng. Công trình là một hạng mục thuộc Dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê của thành phố.

Cầu mới được xây dựng với chiều dài 10m, rộng 7m, tổng kinh phí khoảng 2,1 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.