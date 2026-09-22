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ClockThứ Ba, 22/09/2026 17:54

Hoàn thành mở rộng cầu Vỹ Dạ trong vòng 6 tháng

HNN.VN - Đây là thời hạn thực hiện theo hợp đồng đối với nhà thầu mới, được Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II, tiểu dự án Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) lựa chọn. Động thái này diễn ra sau khi đơn vị này chấm dứt hợp đồng với nhà thầu cũ do không đáp ứng yêu cầu về tiến độ đối với dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m kết nối khu A và B khu đô thị An Vân Dương.

Kết nối khu vực trung tâm thành phố với Đô thị mới An Vân DươngĐường đi bộ “biến” thành đường dành cho ô tô, xe máyTăng cường xử lý xe máy đi vào đường đi bộ ven sông Như Ý

Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ bị chậm tiến độ sau 5 năm triển khai.

Toàn bộ gói thầu dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027, giá trị hợp đồng phần còn lại gần 34 tỷ đồng. 

Ông Lê Thành Bắc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II, tiểu dự án Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) cho biết, Công ty cổ phần Đồng Thuận Hà đảm nhận thi công phần khối lượng còn lại của dự án.

Hiện, nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để tiếp tục thi công các hạng mục còn dang dở tại cầu qua sông Như Ý và cầu Vỹ Dạ. Trong đó, phần lớn khối lượng còn lại tập trung tại hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ. Sau khi tiếp nhận và thi công, nhà thầu đã lao thêm được 4 dầm, nâng tổng số dầm đã lao lên 16/40 dầm.

Dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A và B khu đô thị An Vân Dương được triển khai trong khuôn khổ Chương trình phát triển các đô thị loại II, tiểu dự án Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), với tổng giá trị hợp đồng hơn 113 tỷ đồng.

Sau hơn 5 năm triển khai, dự án mới đạt khoảng 70% khối lượng công việc. Công ty cổ phần 479 Hòa Bình, nhà thầu thi công trước đây, bị xử phạt 1,5 tỷ đồng, chấm dứt hợp đồng .

TÂM ANH
 Từ khóa:
Cầu Vỹ Dạthi công trở lạiTP. Huế.
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