Mưa bão hoành hành tại nhiều nước

Bão quét qua Riga, Latvia. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Tại Quảng Tây, mực nước nhiều sông vượt cảnh báo, ngập lụt xảy ra trên diện rộng và hàng chục nghìn người phải sơ tán trong bối cảnh mưa lớn tiếp diễn.

Chính quyền các địa phương đang triển khai nhiều biện pháp phòng, chống lũ lụt, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trong khi đó, Trung tâm Bão quốc gia Mỹ cho biết, cơn bão Moke dự kiến quét qua phía nam quần đảo Hawaii, có thể gây lượng mưa lên tới 250mm, cá biệt 380mm tại đảo Lớn, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở.

Thống đốc Hawaii Josh Green kêu gọi người dân dự trữ lương thực, thuốc men và những vật phẩm cần thiết khác.

Tại phía đông Thái Bình Dương, bão nhiệt đới Iselle cũng hình thành ngoài khơi Mexico và có khả năng mạnh lên thành cuồng phong trong một vài ngày tới.

Tại châu Âu, mưa lớn trút xuống khu vực đông bắc Tây Ban Nha gây ngập lụt nghiêm trọng và khiến ít nhất 11 người bị thương. Lực lượng chức năng sơ tán khoảng 300 người đang lưu trú tại khu cắm trại.

Đài truyền hình công cộng Catalonia đưa tin, khu vực ven biển ở El Vendrell đã bị ngập sâu hơn 50cm, trong khi nhiều con phố ở các khu vực lân cận bị ngập. Một cơn bão mạnh cũng quét qua các quốc gia vùng Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia, gây mưa to, gió lớn và dông lốc.

Tại Latvia, dữ liệu khí tượng cho thấy đây là cơn bão gây thiệt hại nặng nhất tại nước này kể từ tháng 1/2005. Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn quốc gia Latvia cho biết, 1 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương khi một phần tòa nhà bị sập ở thành phố Jelgava.

Tại Litva, 1 người đàn ông thiệt mạng do cây đổ tại khu vực Anyksciai. Cơn bão gây thiệt hại nghiêm trọng cho mạng lưới điện tại cả 3 quốc gia.

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