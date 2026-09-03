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ClockThứ Ba, 08/09/2026 17:36

Chủ động điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện ứng phó mưa lớn

HNN.VN - Trước dự báo thời tiết, thiên tai tại khu vực Trung Bộ những ngày tới có thể diễn biến phức tạp, ngày 8/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn chủ động rà soát, xây dựng phương án điều tiết, vận hành hồ chứa theo các kịch bản mưa nhằm bảo đảm an toàn công trình và góp phần giảm lũ cho vùng hạ du.

Điều tiết nước hồ Truồi phục vụ sửa chữa, duy tu công trình đầu mốiĐiều tiết hồ Tả Trạch để thử tải cống xả sâuHồ Bình Điền và dư địa nâng cao an toàn cho vùng hạ duHồ Tả Trạch điều tiết với tổng lưu lượng 385-550m3/sHồ Tả Trạch liên tiếp điều tiết nước

Các đơn vị quản lý, vận hành hồ, đập khẩn trương rà soát, xây dựng phương án điều tiết, vận hành cụ thể theo các kịch bản mưa. (Ảnh minh họa)

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành hồ, đập, đặc biệt là các hồ: Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch, A Lưới, Cụm A Lin 3, Thượng Nhật, Rào Trăng 4 và Thảo Long khẩn trương rà soát, xây dựng phương án điều tiết, vận hành cụ thể theo các kịch bản mưa được dự báo trong thời gian từ ngày 11 đến 17/9.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cũng yêu cầu các đơn vị chủ động vận hành, duy trì mực nước hồ theo quy định tại Quyết định số 1606/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương.

Cùng với việc xây dựng phương án điều tiết, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm các khu vực có nguy cơ sạt lở ven hồ, khu vực thượng lưu và hạ lưu công trình đầu mối; chủ động phòng ngừa tình trạng sạt lở sườn đồi, bờ sông phía hạ lưu đập dâng, đập tràn có thể làm hạn chế khả năng thoát lũ, ảnh hưởng đến việc vận hành an toàn công trình.

Các đơn vị quản lý hồ chứa tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khu vực hạ du trong công tác cảnh báo lũ; kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn; bổ sung vật tư, máy móc dự phòng, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các tình huống bất lợi.

Đối với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Huế, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ vận hành, báo cáo số liệu vận hành và truyền dữ liệu hình ảnh đập Thảo Long theo quy định; vận hành hệ thống cống, đập dâng bảo đảm yêu cầu thoát lũ, góp phần chủ động giảm thiểu thiệt hại khi mưa lớn xảy ra.

PHONG ANH
 Từ khóa:
Điều tiếthồ đậpứng phó với mưa lớn.
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