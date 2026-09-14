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TP. Huế xây dựng hệ thống cảnh báo ngập lụt thông minh

HNN.VN - Sáng 18/9, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Huế tổ chức Hội đồng đánh giá, xét đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước về xây dựng hệ thống kiểm soát, mô phỏng lan truyền ngập lụt và cảnh báo thông minh theo thời gian thực, phục vụ công tác điều hành, ứng phó thiên tai trên địa bàn thành phố.

Thích ứng, an toàn trước thiên taiLũ trên các sông ở Huế đang lên nhanh, sông Hương xấp xỉ báo động III

Các thành viên hội đồng đánh giá, góp ý về phương án xây dựng hệ thống ứng phó với thiên tai.  

Tại buổi làm việc, các thành viên hội đồng tập trung đánh giá, góp ý về phương án xây dựng hệ thống; trong đó, chú trọng phát triển các mô hình tính toán, dự báo lũ theo thời gian thực nhằm thiết lập bản đồ ngập dự báo; xây dựng hệ thống điều hành, hỗ trợ ra quyết định xả lũ và cảnh báo người dân; đồng thời, số hóa quy trình ứng phó thiên tai.

Nội dung nhiệm vụ tập trung vào việc kết hợp mô hình thủy lực và mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo tình hình ngập lụt, xây dựng bản đồ ngập dự báo, bản đồ cảnh báo ngập lụt và hỗ trợ điều hành xả lũ. Bên cạnh đó, hệ thống hướng đến số hóa quy trình vận hành liên hồ chứa, cảnh báo sớm và điều hành công tác phòng, chống lũ lụt.

Hội đồng cũng đã phân tích, làm rõ phương pháp tiếp cận, sự phân công nhiệm vụ giữa mô hình thủy lực và mô hình AI, cùng các bộ chỉ tiêu định lượng nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống; xác định cơ chế cung cấp, chia sẻ dữ liệu từ các cơ quan quản lý; danh mục sản phẩm đầu ra và bộ tiêu chí đánh giá phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Việc triển khai nhiệm vụ nhằm từng bước nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo ngập lụt, hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó thiên tai, góp phần chủ động phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn TP. Huế.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Xây dựngcảnh báo thiên taithông minhTP. Huế.
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