Nhiều vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến thuế được giải đáp

HNN.VN - Chiều 22/1, Thuế thành phố tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới; đối thoại và khen thưởng người nộp thuế.

 Các doanh nghiệp nhận giấy khen của Cục Thuế

Tại hội nghị, Thuế thành phố đã chia sẻ, cập nhật các chính sách thuế mới vừa được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành. Trong đó, phải kể đến các nội dung quan trọng của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các nghị định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Phí và lệ phí và hướng dẫn về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Việc triển khai các chính sách này nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp chủ động thích ứng, thực hiện đúng quy định, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong quá trình tuân thủ pháp luật thuế.

Các doanh nghiệp cũng chia sẻ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về hóa đơn chứng từ, chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thủ tục ủy quyền quyết toán thuế, hồ sơ liên quan đến thuê tài sản cá nhân, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt… Những khó khăn này được lãnh đạo Thuế thành phố và các phòng ban liên quan giải đáp, hướng dẫn chi tiết nhằm giảm thiểu những vấn đề pháp lý nảy sinh.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Trưởng Thuế thành phố chia sẻ, trong bối cảnh ngành thuế vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa triển khai đồng loạt nhiều chính sách thuế mới, song Thuế thành phố luôn bám sát phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm. Theo đó, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế luôn được ngành thuế xác định là một trong những trụ cột then chốt góp phần bảo đảm thu ngân sách Nhà nước hiệu quả, vừa là “cầu nối” đưa chính sách thuế đi vào cuộc sống, nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện. Cùng với đó, ngành thuế tiếp tục chuyển đổi toàn diện để tăng cường hiệu quả kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường sự hài lòng của người nộp thuế.

 Lãnh đạo Thuế thành phố trao đổi cùng doanh nghiệp

Phó Trưởng Thuế thành phố cũng bày tỏ mong muốn, các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng cơ quan thuế trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Đồng thời cam kết, ngành thuế sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo hiệu quả công việc; lắng nghe, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở để mỗi chính sách thuế khi đi vào cuộc sống đều trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Các đơn vị cung cấp giải pháp cũng chia sẻ các giải pháp liên quan đến hợp đồng điện tử, kế toán toàn diện cho doanh nghiệp.

Dịp này, 3 doanh nghiệp được vinh dự nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế.

Hoàng Loan
