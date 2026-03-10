Ký kết đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số

Lãnh đạo Thuế thành phố và Sacombank chi nhánh Huế ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác, Sacombank sẽ phối hợp cùng Thuế thành phố Huế triển khai các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh nắm bắt và thực hiện đúng chính sách pháp luật về thuế hiện hành; đồng hành cùng Thuế Thành phố Huế trong các công tác tổ chức các hội nghị, hội thảo và triển khai hành trình chuyển đổi số...

Cùng với đó, Sacobank sẽ cung cấp các giải pháp tài chính, công cụ tối ưu hóa dòng tiền của khách, công cụ quản lý doanh thu; kết nối tài khoản hộ kinh doanh với các đối tác cung cấp phần mềm thanh toán uy tín… tạo sự thuận lợi cho hộ kinh doanh trong chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ hợp tác, Sacombank cũng phối hợp cùng Thuế thành phố trong cung cấp giải pháp, tài liệu hướng dẫn, công cụ hỗ trợ và các gói dịch vụ phù hợp để đồng hành cùng hộ kinh doanh trong chuyển đổi số, chuyển đổi phương pháp thuế khoán sang kê khai. Hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về thuế, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và triển khai các giải pháp công nghệ để hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Theo ký kết, Sacombank sẽ triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho hộ kinh doanh

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố nhấn mạnh, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và các chủ trương, đường lối khác của Đảng.

Theo đó, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, trong đó hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng. Cùng với hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ mô hình thuế khoán sang kê khai thuế, Thuế thành phố cũng đã ký kết hợp tác với các ngân hàng thương mại, các đơn vị cung cấp giải pháp tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận với công nghệ, số hóa hoạt động kinh doanh tạo lập môi trường kinh doanh thân thiện và minh bạch.