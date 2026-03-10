Mở đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế theo Nghị định 68

Ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế phát biểu - Ảnh: VGP

Ngành thuế phát sổ tay, hoàn thiện cổng kê khai thuế cho hộ kinh doanh

Phát biểu tại họp báo chuyên đề giới thiệu một số nội dung của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết: Ngay từ cuối năm 2025 và đầu năm 2026, ngành thuế đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai các quy định mới liên quan đến kê khai và quản lý thuế.

Theo ông Mai Sơn, cơ quan thuế đã xây dựng hệ thống tài liệu giới thiệu chính sách và cung cấp tới các cơ quan báo chí nhằm phổ biến những nội dung cơ bản của chính sách thuế tới người dân và cộng đồng kinh doanh. Đồng thời, ngành thuế cũng hoàn thiện các cổng hỗ trợ kê khai để phục vụ người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ theo quy định mới.

Trước đây, trong giai đoạn thực hiện phương thức quản lý thuế khoán, một bộ phận người nộp thuế đã thực hiện kê khai. Tuy nhiên, hệ thống phục vụ cho việc kê khai vẫn chưa đầy đủ và chưa đồng bộ. Vì vậy, cơ quan thuế đã xây dựng thêm một cổng kê khai song song để hoàn thiện hệ thống.

Theo đại diện Cục Thuế, khi các chính sách mới được triển khai đồng bộ, các hệ thống này sẽ được hợp nhất nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Bên cạnh đó, các quy định chính sách pháp luật cũng được tóm tắt và biên tập lại để phục vụ công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế.

Một tài liệu quan trọng được ngành thuế xây dựng là sổ tay hướng dẫn hộ kinh doanh. Cuốn sổ tay này được các đơn vị nghiệp vụ của ngành thuế biên soạn trên cơ sở tiếp thu nhiều ý kiến góp ý từ các cơ quan báo chí trong thời gian qua.

Theo ông Mai Sơn, sổ tay sẽ được truyền tải tới hộ kinh doanh thông qua nhiều kênh khác nhau như cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, các đường link hướng dẫn trực tuyến cũng như thông qua các cơ quan báo chí và các đơn vị cung cấp dịch vụ như đại lý thuế và đại lý kế toán.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng đang triển khai việc in và gửi tài liệu hướng dẫn tới người nộp thuế. Theo kế hoạch, hơn 2 triệu hộ kinh doanh trên cả nước sẽ được tiếp cận các tài liệu hướng dẫn này. Người nộp thuế không chỉ nhận tài liệu bản giấy mà còn có thể tra cứu thông tin thông qua điện thoại và các ứng dụng điện tử.

Liên quan đến việc kê khai thuế, đại diện Cục Thuế cho biết thời hạn kê khai được xác định vào ngày 30/4. Do đó, ngành thuế dự kiến triển khai một chiến dịch hỗ trợ trong khoảng 15 ngày để hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện kê khai trên cổng điện tử.

Đối với các cá nhân cho thuê nhà hoặc cho thuê bất động sản, cơ quan thuế cũng đang xây dựng các danh sách và phương thức tiếp cận để gửi thông tin hướng dẫn. Đồng thời, cơ quan thuế cũng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Ông Mai Sơn cho biết trong thời gian tới ngành thuế mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền cũng như phản ánh các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Qua đó, cơ quan thuế sẽ tiếp tục hoàn thiện các hướng dẫn và giải pháp hỗ trợ nhằm giúp hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi hơn.

Mở đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Theo lãnh đạo Cục Thuế, trong giai đoạn trước khi áp dụng phương thức quản lý thuế mới, một bộ phận người nộp thuế đã thực hiện kê khai nhưng việc triển khai vẫn chưa đồng bộ. Do đó, cơ quan thuế đã xây dựng cổng hỗ trợ kê khai mới nhằm hoàn thiện hệ thống và tích hợp các chức năng phục vụ người nộp thuế.

Trong thời gian tới, ngành thuế tiếp tục triển khai chương trình hành động "Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế" theo Quyết định số 3789/QĐ-CT của Cục trưởng Cục Thuế với nhiều hoạt động hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc.

Theo kế hoạch, cơ quan thuế sẽ triển khai đợt cao điểm kéo dài 15 ngày nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế theo quy định mới tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đợt cao điểm được tổ chức trong bối cảnh từ năm 2026 nhiều hộ kinh doanh chuyển sang thực hiện nghĩa vụ thuế theo nguyên tắc tự kê khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm, thay cho phương thức quản lý thuế khoán trước đây.

Trong thời gian cao điểm, cơ quan thuế các cấp sẽ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người nộp thuế. Các hoạt động này bao gồm việc tổ chức hội nghị tập huấn, đối thoại để giải đáp vướng mắc; thành lập các tổ hỗ trợ trực tiếp tại địa bàn kinh doanh; hướng dẫn đăng ký thuế, kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và nộp thuế điện tử.

Ngoài ra, các kênh hỗ trợ trực tuyến cũng sẽ được duy trì để tiếp nhận và xử lý phản ánh của người nộp thuế. Theo kế hoạch hỗ trợ người nộp thuế năm 2026, ngành thuế cũng tổ chức các chương trình "Ngày hỗ trợ kê khai thuế", qua đó hướng dẫn trực tiếp việc lập hồ sơ khai thuế và sử dụng dịch vụ thuế điện tử cho hộ kinh doanh tại địa bàn.

Theo cơ quan thuế, mục tiêu của chương trình hỗ trợ là giúp hộ kinh doanh thực hiện đúng, đủ và kịp thời nghĩa vụ thuế ngay từ lần kê khai đầu tiên. Qua đó, các sai sót không cố ý sẽ được hạn chế thông qua hoạt động hướng dẫn và cảnh báo sớm.

Việc tăng cường hỗ trợ trong giai đoạn đầu triển khai chính sách mới được kỳ vọng giúp hộ kinh doanh nắm bắt đúng quy định, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế và nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện.

Ông Mai Sơn cho biết cơ quan thuế hướng tới mục tiêu công bằng và minh bạch trong quản lý thuế, đồng thời hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế. Ông Mai Sơn nhấn mạnh các cơ quan thuế địa phương cần nâng cao trách nhiệm của cán bộ thuế để người nộp thuế phản ánh đúng và đầy đủ doanh thu khi kê khai.

"Những trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nhằm bảo đảm công bằng và minh bạch trong thực hiện chính sách thuế", lãnh đạo Cục Thuế lưu ý.

Theo quy định mới về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh (HKD) và cá nhân kinh doanh, nguyên tắc khai thuế, nộp thuế được xác định theo quy mô doanh thu và phương thức tính thuế. Cụ thể, HKD, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 500 triệu đồng/năm trở xuống thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nhóm đối tượng này chỉ thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm và kê khai các loại thuế liên quan theo mẫu quy định, gửi cơ quan thuế chậm nhất ngày 31/1 của năm tiếp theo.