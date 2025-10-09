Người “giữ sáng” cho những ngôi nhà vùng cao

Anh Nguyễn Văn Tiến (trái) đạt nhiều thành tích trong công tác chuyên môn

Tận tâm với nghề

Sinh ra và lớn ở TP. Huế (cũ), sau khi tốt nghiệp trung cấp điện, anh Tiến trúng tuyển vào Công ty Điện lực Huế (PC Huế) năm 2011 và được phân công công tác tại Điện lực huyện A Lưới - nay là Đội Quản lý điện A Lưới.

Nằm ở phía tây TP. Huế, A Lưới là địa bàn vùng núi cao, địa hình hiểm trở, dân cư sống rải rác. Với đặc thù công việc, mỗi lần đi kiểm tra đường dây; hoặc khắc phục sự cố, anh Tiến và đồng đội phải di chuyển hàng chục cây số đường núi, đồi; nhiều đoạn phải đi bộ. Song, đã xác định đi là đến, nơi nào có điện chập chờn, hư hỏng, anh Tiến thường có mặt để xử lý, nhất vào mùa mưa bão.

Theo anh Tiến, việc xử lý khắc phục lưới điện sau bão, áp thấp nhiệt đới, lũ quét gần như là công việc định kỳ hằng năm ở A Lưới. Không chỉ dừng lại ở công việc địa phương, anh Tiến còn tình nguyện, xung kích tham gia đội hỗ trợ khắc phục điện sau mưa bão lớn ở các đơn vị, tỉnh thành bạn.

Một kỷ niệm bà con vẫn nhớ là vào một buổi chiều mùa mưa năm 2018, đường dây điện trung thế về xã Hồng Thủy (nay là A Lưới 1) gặp sự cố. Nhận tin báo, anh Tiến cùng đồng đội vượt hơn chục cây số để xử lý. Trời mưa lớn, lối đi trơn trượt, anh phải gùi từng cuộn dây, từng dụng cụ vào bản. Gần nửa đêm, sự cố được khắc phục, điện sáng trở lại, niềm vui lan tỏa trong từng nhà, hộ dân.

Không chỉ xử lý sự cố điện, anh Tiến thường xuyên về cơ sở sửa điện miễn phí cho các hộ nghèo ở xã Hồng Bắc, A Đớt, A Roàng (địa danh trước khi sáp nhập)…; hay giữa trưa nắng, anh cũng tranh thủ thời gian hướng dẫn bà con cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Năm 2020, khi bão số 5 đổ bộ gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn Huế, anh Tiến cùng nhiều anh em đơn vị A Lưới kịp thời xuống hỗ trợ khắc phục lưới điện tại thị xã Hương Trà (trước đây), góp phần đưa ánh sáng ổn định trở lại ở khu vực này trong thời gian sớm nhất.

Có tay nghề vững và sự tận tâm, anh Tiến được tín nhiệm chọn làm công tác an toàn vệ sinh viên. Với trách nhiệm này, anh luôn chủ động rà soát nguy cơ mất an toàn, chia sẻ kinh nghiệm xử lý tình huống cho anh em, đồng nghiệp và cập nhật nhanh các quy trình an toàn lao động theo quy định của ngành.

Anh Tiến (bên phải) không quản ngại khó khăn, luôn gương mẫu đi đầu trong công việc

Tấm gương về tinh thần lao động



Không chỉ giỏi chuyên môn, anh Tiến còn được đồng nghiệp quý mến bởi tính cách chan hòa, giản dị và lối sống chuẩn mực. Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn công nhân trẻ mới vào nghề. Nhiều người trong đơn vị gọi anh là “cuốn sổ tay sống” vì nắm rất rõ sơ đồ lưới điện, vị trí các trạm, điểm dễ xảy ra sự cố.

Ngoài công tác chuyên môn, anh còn là người đi đầu trong các phong trào văn hóa, thể thao tại đơn vị. Nhiều năm liền, anh được tín nhiệm bầu làm đội trưởng đội bóng đá Điện lực A Lưới. Ở sân chơi này, Tiến đã cùng anh em trong đơn vị đạt nhiều thành tích cao tại các hội thao do PC Huế tổ chức. Các đợt hiến máu nhân đạo, hoạt động từ thiện hay hỗ trợ sửa điện miễn phí cho người dân khó khăn, anh luôn là người xung phong đầu tiên. Anh cũng gương mẫu trong việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp EVN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tuân thủ quy định nội bộ. Lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm, cầu thị, anh được nhiều đồng nghiệp tin tưởng, quý trọng.

Gần 14 năm cống hiến thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa, công nhân điện Nguyễn Văn Tiến với chiếc mũ vàng, áo cam, tay cầm kềm, vai vác dây-vẫn kiên trì qua những bản làng, âm thầm “giữ sáng” cho những ngôi nhà, cộng đồng vùng cao. Từ những việc làm đó, anh Tiến được các cấp ngành ghi nhận với nhiều phần thưởng: Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) năm 2020; Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2020-2021; Giấy khen của Công đoàn, Công ty Điện lực miền Trung và PC Huế qua nhiều năm; Danh hiệu ATVSV xuất sắc cấp Tổng Công ty Điện lực miền Trung năm 2022; cùng nhiều phần thưởng trong công tác phòng chống thiên tai…

Ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc PC Huế chia sẻ: “Anh Nguyễn Văn Tiến là tấm gương điển hình về tinh thần lao động không ngại khó khăn, vất vả. Không chỉ làm tốt công việc được giao, anh còn góp phần xây dựng môi trường làm việc gắn kết, tích cực và chuyên nghiệp. Anh là niềm tự hào của đơn vị, một người công nhân ngành điện có trách nhiệm, tận tụy với người dân vùng cao”.