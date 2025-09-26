Giữ an toàn cho dòng điện sáng

Anh Phước Sơn (áo trắng có đeo vạt, giữa) được khen thưởng trong việc xung kích tham gia thi công công trình điện lớn qua miền Trung

Tận tâm

Với đặc thù của ngành điện, công tác đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp và hướng dẫn sử dụng điện an toàn trong cộng đồng luôn là nhiệm vụ trọng tâm. Ở PC Huế, kỹ sư Lê Trọng Phước Sơn là người trực tiếp phụ trách lĩnh vực này - một công việc thầm lặng nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa tai nạn và bảo vệ tính mạng người dân.

Hiện nay, tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện hoặc sử dụng điện thiếu an toàn trong cộng đồng vẫn còn xảy ra, để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Nhận thức rõ điều đó, anh Phước Sơn luôn chủ động tham mưu cho lãnh đạo PC Huế trong việc tổ chức, triển khai, theo dõi công tác đảm bảo an toàn điện. Anh chính là đầu mối điều phối các hoạt động phối hợp giữa PC Huế với chính quyền địa phương và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng.

Không chỉ tuyên truyền đơn thuần, anh còn trực tiếp biên soạn bài giảng, thu thập hình ảnh, tư liệu về các vụ tai nạn điện từng xảy ra, làm tư liệu giảng dạy, tuyên truyền trực quan sinh động đến cán bộ ban, phòng cơ sở. Nhờ đó, công tác tuyên truyền không chỉ mang tính hình thức còm tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người dân. “Muốn tuyên truyền hiệu quả, phải thực hiện như mưa dầm thấm lâu”, anh Phước Sơn chia sẻ.

Từ cách nghĩ trên, anh Phước Sơn kiên trì tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng: in ấn bảng cảnh báo tại các điểm có đường dây điện đi qua rừng trồng, phát tờ rơi, tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân ở xã, thôn, bản… Các bảng in như: “Hãy liên hệ cho chúng tôi khi phát quang, thu hoạch rừng trồng” đã giúp người dân chủ động phối hợp với ngành điện, giảm thiểu nguy cơ tai nạn đáng tiếc.

Anh Phước Sơn không quản ngại gian khó, tham gia thi công các công trình điện lớn của quốc gia

Anh Phước Sơn cũng thường xuyên khuyến cáo khách hàng về cách sử dụng điện an toàn, như: kiểm tra đường dây sau công tơ, tránh đấu nối tùy tiện, sử dụng thiết bị đúng công suất, không để dây dẫn bị bong tróc, quá tải… Chính những lời khuyến cáo chân thành, gần gũi đó của người kỹ sư này đã giúp bà con nâng cao ý thức, chủ động phòng tránh nguy cơ mất an toàn.

Trách nhiệm trong từng hành động, việc làm

Không chỉ tận tâm trong công tác tuyên truyền, anh Phước Sơn còn gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn và phong trào thi đua ở đơn vị. Suốt quá trình công tác, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động và các quy định nội bộ của ngành điện.

Anh cũng là thành viên tích cực trong đội xung kích Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của PC Huế: từng là Tổ trưởng tổ khắc phục sự cố lưới điện do bão số 3 (Yagi) tại Quảng Ninh, tham gia hỗ trợ xây dựng đường dây 500kV mạch 3 tại Hà Tĩnh - những công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, điều kiện thi công phức tạp và đòi hỏi tinh thần kỷ luật, trách nhiệm lớn.

Anh Sơn (bên phải) luôn có mặt tại các công trình điện khi lãnh đạo đơn vị yêu cầu

Ngoài nhiệm vụ kỹ thuật, anh Phước Sơn còn góp phần quan trọng trong việc triển khai các chương trình dân vận cơ sở. Anh thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống thiên tai, bảo vệ hạ tầng lưới điện. Đặc biệt, anh còn tích cực tuyên truyền tại các trường học, giúp học sinh hiểu biết, hình thành thói quen sử dụng điện an toàn từ sớm.

Nhờ sự kiên trì, tâm huyết ấy, những năm qua, tại địa bàn PC Huế quản lý, số vụ tai nạn điện trong cộng đồng giảm rõ rệt. Người dân ngày càng có ý thức cao hơn trong việc bảo vệ hành lang lưới điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Với những đóng góp thiết thực, hiệu quả trên, kỹ sư Lê Trọng Phước Sơn đã được Tỉnh ủy (nay là Thành ủy) khen thưởng là cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2024; nhiều năm liền anh được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và PC Huế khen thưởng về thành tích chuyên môn cũng như về phong trào thi đua.

“Được đồng nghiệp quý mến, cấp trên tin tưởng, anh Sơn là hình ảnh điển hình của CBCNV ngành điện tận tâm, trách nhiệm, luôn lấy sự an toàn của cộng đồng làm thước đo cho hiệu quả công việc. Người kỹ sư ấy là tấm gương sáng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người thợ điện trong lòng Nhân dân”- ông Võ Đại Phúc, Giám đốc PC Huế chia sẻ.