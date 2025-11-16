  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 17/11/2025 09:35

Đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường sạt lở

HNN.VN - Sáng 17/11, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế cho biết, đơn vị đang huy động nhân lực, thiết bị máy móc để thông tuyến nhiều điểm sạt lở taluy dương trên tuyến Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh.

Ám ảnh sạt lởCần một sự tái thiết bền vững cho vùng Nam Đông

 Điểm sạt lở taluy dương tại Km67+800 trên Quốc lộ 49 vào sáng nay (17/11). Ảnh: Dương Huy

Do ảnh hưởng đợt mưa lũ từ ngày 16 đến sáng ngày 17/11, trên Quốc lộ 49 qua vùng A Lưới và các xã đồng bằng thành phố có 5 vị trí bị tắc do sạt lở, đất đá tràn ra mặt đường. Trong đó có 2 vị trí khá lớn với khối lượng khoảng 2.000m3 đất đá. Cụ thể, vị trí tại Km76+300 đã san gạt, thông xe lúc chiều 16/11 và vị trí tại Km67+800 đất đá tràn ra mặt đường gây chia cắt giao thông vào rạng sáng 17/11, đến nay vẫn chưa thông tuyến được.

Trong khi đó, tại tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây hiện có 6 vị trí sạt lở đất đá tràn ra mặt đường với khối lượng 1.050m3 và 6 điểm bị ngập từ Km342+100-Km345+500 qua các xã vùng A Lưới. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế đã bố trí lực lượng phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông và huy động nhân lực, máy móc hốt dọn thông tuyến một số vị trí. Đối với các vị trí còn lại, công ty đang theo dõi và sẽ bố trí nhân lực, phương tiện máy móc để tiếp tục công tác khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ sáng sớm 17/11 đến sáng sớm ngày 19/11, tại thành phố có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200-400mm, có nơi trên 500mm. Hiện các địa phương vùng A Lưới đang tiến hành rào chắn nhằm đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường bị ngập và di dời dân ở khu vực ngập sâu, chia cắt và vùng trọng điểm có nguy cơ trượt lở núi.

HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
quốc lộ 49a lướihồ chí minhsạt lở
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ám ảnh sạt lở

Với người Huế nói riêng, người miền Trung nói chung, lụt bão là chuyện… không lạ, bởi ở cái xứ “đòn gánh” của đất nước này, lụt bão hàng năm là chuyện “trời hành” xưa nay vẫn vậy. Tuy nhiên, những năm gần đây, song hành với lụt bão là chuyện lở sông, sạt núi xuất hiện với tần suất ngày mỗi dày. Bão lụt vốn đã đáng sợ, nhưng 2 tiếng “sạt lở” nghe còn ám ảnh hơn, bởi nó xảy đến bất ngờ và hậu quả thường là rất thảm khốc, tang thương.

Ám ảnh sạt lở
Khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông

Sau mưa lũ, hàng chục điểm sạt lở, tắc nghẽn giao thông và xuống cấp mặt đường trên các tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh đang được các đơn vị quản lý, duy tu đường bộ xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top