Đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường sạt lở

Điểm sạt lở taluy dương tại Km67+800 trên Quốc lộ 49 vào sáng nay (17/11). Ảnh: Dương Huy

Do ảnh hưởng đợt mưa lũ từ ngày 16 đến sáng ngày 17/11, trên Quốc lộ 49 qua vùng A Lưới và các xã đồng bằng thành phố có 5 vị trí bị tắc do sạt lở, đất đá tràn ra mặt đường. Trong đó có 2 vị trí khá lớn với khối lượng khoảng 2.000m3 đất đá. Cụ thể, vị trí tại Km76+300 đã san gạt, thông xe lúc chiều 16/11 và vị trí tại Km67+800 đất đá tràn ra mặt đường gây chia cắt giao thông vào rạng sáng 17/11, đến nay vẫn chưa thông tuyến được.

Trong khi đó, tại tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây hiện có 6 vị trí sạt lở đất đá tràn ra mặt đường với khối lượng 1.050m3 và 6 điểm bị ngập từ Km342+100-Km345+500 qua các xã vùng A Lưới. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ TP. Huế đã bố trí lực lượng phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông và huy động nhân lực, máy móc hốt dọn thông tuyến một số vị trí. Đối với các vị trí còn lại, công ty đang theo dõi và sẽ bố trí nhân lực, phương tiện máy móc để tiếp tục công tác khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ sáng sớm 17/11 đến sáng sớm ngày 19/11, tại thành phố có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi 200-400mm, có nơi trên 500mm. Hiện các địa phương vùng A Lưới đang tiến hành rào chắn nhằm đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường bị ngập và di dời dân ở khu vực ngập sâu, chia cắt và vùng trọng điểm có nguy cơ trượt lở núi.