Người dân dần thích nghi với xăng sinh học E10

Xăng E10 bán ra thị trường ở Huế đến nay chưa nhận ý kiến phản hồi từ người sử dụng

Không còn lo lắng

Theo quy định của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6/2026, xăng E10 được đưa vào sử dụng trên toàn quốc thay cho xăng khoáng RON95. Tuy nhiên, từ trước đó (ngày 25/5), hầu hết các cửa hàng xăng dầu tại thành phố Huế đã chủ động chuyển sang kinh doanh xăng E10, sớm hơn khoảng một tuần so với lộ trình chung. Việc triển khai sớm được xem là bước đi chủ động của các doanh nghiệp nhằm thích ứng với chính sách mới, đồng thời tạo điều kiện để thị trường có thời gian “làm quen” trước khi áp dụng đại trà.

Những ngày đầu tháng 6, tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Huế, các trụ bơm xăng E10 đã được đưa vào vận hành. Hoạt động mua bán diễn ra bình thường, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay gián đoạn nguồn cung.

Theo ông Nguyễn Khoa Phong Điền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế, đơn vị có 34 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Huế đã chuẩn bị kỹ cho quá trình chuyển đổi. Từ hệ thống kho chứa, bồn bể, đường ống công nghệ đến cột bơm và phương tiện vận chuyển đều được kiểm tra, rà soát nhằm bảo đảm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu sinh học E10.

Một số doanh nghiệp đầu mối như Chi nhánh Công ty CP Xăng dầu Dầu khí PVOIL Miền Trung tại Huế, Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 2… đã lựa chọn phương án chuyển đổi theo hình thức cuốn chiếu. Theo đó, từ giữa tháng 5, các đơn vị vừa duy trì nguồn cung xăng RON95 nhưng cũng bắt đầu đưa xăng E10 ra thị trường. Cách làm này giúp hạn chế rủi ro đứt gãy nguồn cung, đồng thời tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng khi tiếp cận loại nhiên liệu mới.

Không chỉ các doanh nghiệp lớn, nhiều cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ tại Huế cũng nhanh chóng hoàn tất các khâu chuẩn bị. Ngoài việc súc rửa bồn chứa, kiểm định cột bơm, các đơn vị còn tổ chức tập huấn cho nhân viên bán hàng nhằm nâng cao khả năng tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách về đặc tính, hiệu quả sử dụng cũng như lợi ích môi trường của xăng E10.

Sau thời gian ngắn triển khai, tâm lý lo ngại ban đầu của người dân đã giảm hẳn. Tại các điểm bán, chưa ghi nhận phản ánh về việc phương tiện gặp sự cố khi sử dụng xăng E10. Nhiều người dân cho biết xe vận hành ổn định, không có khác biệt so với trước khi sử dụng xăng truyền thống. Bên cạnh đó, giá thành thấp hơn so với RON95 cũng là yếu tố thúc đẩy người dân chuyển sang sử dụng xăng E10. Trong tình hình giá nhiên liệu còn biến động, việc tiết kiệm chi phí đi lại cũng là một trong những ưu tiên của nhiều hộ gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hằng, người dân phường Phú Xuân cho biết: “Ban đầu tôi còn phân vân khi sử dụng xăng E10, nhưng sau khi sử dụng tôi thấy xe chạy bình thường. Khi sản phẩm mới vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm ô nhiễm môi trường thì người dân sẽ ủng hộ”.

Tăng cường kiểm tra, bảo đảm nguồn cung

Theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, xăng E10 được phối trộn từ khoảng 90% xăng khoáng và 10% ethanol nhiên liệu. Toàn bộ quy trình phối trộn, kiểm định và phân phối đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đưa ra thị trường.

Ông Đặng Thế Anh, Trưởng khoa Cơ khí ô tô, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cho rằng, với phần lớn phương tiện hiện nay, việc sử dụng xăng E10 không gây ảnh hưởng đến động cơ. Thậm chí, nhờ đặc tính cháy sạch hơn, loại nhiên liệu này còn góp phần giảm cặn bám và khí thải độc hại.

Trước yêu cầu giảm phát thải và bảo vệ môi trường ngày càng được đặt ra cấp thiết, việc chuyển sang sử dụng nhiên liệu sinh học như xăng E10 được xem là xu hướng tất yếu. Đây là một trong những giải pháp nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, hướng tới phát triển bền vững.

Ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, trong thời điểm trước và đến thời điểm áp dụng đồng bộ trên toàn quốc, công tác tuyên truyền về lợi ích và tính an toàn của xăng E10 được đẩy mạnh. Việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về xăng E10 đã góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin trong Nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường cũng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như bán sai chủng loại, găm hàng, tự ý tăng giá hoặc ngừng bán không có lý do chính đáng. Hiện nay, hệ thống kho chứa, hạ tầng phối trộn và mạng lưới phân phối xăng dầu tại khu vực miền Trung cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai xăng E10 trên diện rộng. Thành phố Huế cũng đang nghiên cứu, thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất ethanol và nhiên liệu sinh học nhằm bảo đảm nguồn cung lâu dài.