Kiểm soát thị trường, bảo vệ người tiêu dùng

Lực lượng chức năng thông tin những nguy cơ mặt hàng giả, hàng nhái đến các chủ cơ sở kinh doanh thương mại

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Sự phát triển nhanh của công nghệ số và các hình thức kinh doanh trực tuyến dù mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng, song cũng tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm với thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện.

Chị Trần Thị N. (trú phường Thuận Hóa) cho biết, chị thường xuyên mua mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng thông qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. “Mua sắm online rất tiện nhưng rủi ro cũng nhiều. Có những sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt, nguồn gốc không rõ ràng, thậm chí nghi là hàng nhái thương hiệu lớn. Người tiêu dùng rất mong các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý để thị trường minh bạch hơn”, chị N. chia sẻ.

Trước thực tế đó, Ban Chỉ đạo 389 thành phố đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các lực lượng như: Công an, quản lý thị trường, hải quan, bộ đội biên phòng, y tế và chính quyền địa phương các cấp thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm không chồng chéo, không bỏ sót địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Các lực lượng còn chủ động nắm chắc tình hình thị trường, tập trung vào những tuyến, địa bàn, mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao; tăng cường kiểm tra liên ngành, đột xuất, nhất là đối với hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, các kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ban Chỉ đạo 389 thành phố cũng chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân và doanh nghiệp; tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, tố giác vi phạm từ người dân. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả của việc quản lý thị trường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái. Nhờ đó, năm 2025, thành phố đã phát hiện 1.094 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý vi phạm hành chính 992 vụ với số tiền trên 29,9 tỷ đồng; truy thu thuế hơn 42,6 tỷ đồng; bán thanh lý tang vật tịch thu trên 2,7 tỷ đồng; trị giá tang vật tịch thu tiêu hủy, buộc tiêu hủy hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời khởi tố 13 vụ án hình sự với 20 bị can…

Không để hàng giả trà trộn

Dịp cuối năm và tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ gia tăng các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, SXKD hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm…

Theo kế hoạch, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm tại các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa; đồng thời giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, ứng dụng bán hàng trực tuyến. Trọng tâm kiểm tra là các nhóm hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết và các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, như: Lương thực, thực phẩm, bánh mứt, rượu bia, nước giải khát, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh; các mặt hàng có nguy cơ bị làm giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ban Chỉ đạo 389 thành phố cũng yêu cầu các lực lượng theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng dịp Tết để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, gây nhiễu loạn thị trường. Công tác phối hợp giữa các lực lượng được tăng cường nhằm xử lý nhanh, dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để hình thành các điểm nóng phức tạp.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, giúp người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện hàng giả, hàng nhái; khuyến khích người tiêu dùng chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm...

Theo ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 thành phố, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của Ban Chỉ đạo 389 thành phố và các lực lượng chức năng, công tác kiểm soát thị trường dịp cuối năm và tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tin tưởng sẽ đạt hiệu quả cao. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng, giữ vững ổn định thị trường, tạo điều kiện để người dân vui Tết đủ đầy, tiết kiệm.