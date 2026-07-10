Liên hợp quốc kêu gọi nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola ở Congo

Các nhân viên y tế tại một trung tâm điều trị Ebola ở Goma, CHDC Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông Tom Fletcher cho biết: “Chúng ta cần hành động nhanh chóng hơn để dập tắt dịch Ebola ở Congo. Tỉnh Ituri vẫn là tâm điểm của dịch bệnh, nhưng virus đang lây lan sang các tỉnh khác, nơi xung đột và di chuyển liên tục của người dân làm tăng nguy cơ lây nhiễm”.

Ông Fletcher cho biết thêm, kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 15/5 tại Congo, hơn 1.700 người đã nhiễm bệnh và hơn 600 người đã tử vong. Uganda cũng xác nhận 20 trường hợp nhiễm bệnh.

Bộ trưởng Y tế Congo, Samuel Roger Kamba cho biết, đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn ra ở Congo vẫn đang trong giai đoạn "hoạt động mạnh".

Ông Kamba cho rằng, do mật độ dân số cao và người dân thường xuyên phải di chuyển cùng với các yếu tố địa phương khác nên vẫn còn quá sớm để xác định khi nào dịch bệnh sẽ ở ngưỡng đỉnh điểm.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Tom Fletcher lưu ý rằng, trước khi dịch Ebola bùng phát, hàng triệu người đã phải đối mặt với xung đột, nạn đói, di dời, các dịch vụ cơ bản yếu kém và dịch vụ chăm sóc sức khỏe hạn chế.

“Đây không chỉ là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng”, ông Tom Fletcher nhấn mạnh.

Ông letcher cho biết Liên hợp quốc đang tăng cường ứng phó với dịch Ebola và các bên liên quan cần phối hợp hành động khẩn trương.

Ông Fletcher nói: “Tất cả các bên phải tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên y tế và hoạt động nhân đạo, vật tư và thiết bị ứng phó với dịch bệnh được tiếp cận an toàn và bền vững…”

Theo bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh mới nhất của Cộng hòa Dân chủ Congo đăng tải hôm qua, đã có 1.792 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận, trong đó có 625 trường hợp tử vong. Tổng cộng 764 bệnh nhân hiện đang được cách ly hoặc nhập viện, 295 bệnh nhân đã hồi phục. Tỷ lệ tử vong chung ở mức 34,1%.

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