  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Liên hợp quốc kêu gọi nỗ lực ngăn chặn dịch Ebola ở Congo

ClockThứ Sáu, 10/07/2026 15:42
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và điều phối viên cứu trợ khẩn cấp Tom Fletcher ngày 9/7 kêu gọi hành động khẩn cấp để ngăn chặn dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Africa CDC: Dịch Ebola đang lan nhanh nhất từ trước đến nayDịch bệnh ở châu Phi: tiếp tục báo động về số người thiệt mạng do Ebola và sởi

Các nhân viên y tế tại một trung tâm điều trị Ebola ở Goma, CHDC Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Ông Tom Fletcher cho biết: “Chúng ta cần hành động nhanh chóng hơn để dập tắt dịch Ebola ở Congo. Tỉnh Ituri vẫn là tâm điểm của dịch bệnh, nhưng virus đang lây lan sang các tỉnh khác, nơi xung đột và di chuyển liên tục của người dân làm tăng nguy cơ lây nhiễm”.

Ông Fletcher cho biết thêm, kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 15/5 tại Congo, hơn 1.700 người đã nhiễm bệnh và hơn 600 người đã tử vong. Uganda cũng xác nhận 20 trường hợp nhiễm bệnh.

Bộ trưởng Y tế Congo, Samuel Roger Kamba cho biết, đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn ra ở Congo vẫn đang trong giai đoạn "hoạt động mạnh".

Ông Kamba cho rằng, do mật độ dân số cao và người dân thường xuyên phải di chuyển cùng với các yếu tố địa phương khác nên vẫn còn quá sớm để xác định khi nào dịch bệnh sẽ ở ngưỡng đỉnh điểm.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Tom Fletcher lưu ý rằng, trước khi dịch Ebola bùng phát, hàng triệu người đã phải đối mặt với xung đột, nạn đói, di dời, các dịch vụ cơ bản yếu kém và dịch vụ chăm sóc sức khỏe hạn chế.

“Đây không chỉ là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng”, ông Tom Fletcher nhấn mạnh.

Ông letcher cho biết Liên hợp quốc đang tăng cường ứng phó với dịch Ebola và các bên liên quan cần phối hợp hành động khẩn trương.

Ông Fletcher nói: “Tất cả các bên phải tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên y tế và hoạt động nhân đạo, vật tư và thiết bị ứng phó với dịch bệnh được tiếp cận an toàn và bền vững…”

Theo bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh mới nhất của Cộng hòa Dân chủ Congo đăng tải hôm qua, đã có 1.792 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận, trong đó có 625 trường hợp tử vong. Tổng cộng 764 bệnh nhân hiện đang được cách ly hoặc nhập viện, 295 bệnh nhân đã hồi phục. Tỷ lệ tử vong chung ở mức 34,1%.

https://nhandan.vn/lien-hop-quoc-keu-goi-no-luc-ngan-chan-dich-ebola-o-congo-post974732.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Liên hợp quốckêu gọinỗ lựcngăn chặndịch EbolaCongo
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cuba nỗ lực khôi phục dịch vụ cung cấp điện

Phóng viên TTXVN tại La Habana ngày 7/7 dẫn thông báo của Ủy ban Điện lực quốc gia Cuba (UNE) cho biết, cơ quan này đang nỗ lực khôi phục một phần dịch vụ cung cấp điện cho người dân sau sự cố sập hệ thống điện trên toàn quốc trước đó 1 ngày.

Cuba nỗ lực khôi phục dịch vụ cung cấp điện
Liên minh châu Phi kêu gọi thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái tại châu lục

Hội nghị toàn châu Phi lần thứ hai về Giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ của Liên minh châu Phi (AU) đã khai mạc tại thủ đô Bujumbura của Burundi, đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về việc tăng cường đầu tư và đặt giáo dục giới ở vị trí trọng tâm trong chiến lược phát triển của châu lục.

Liên minh châu Phi kêu gọi thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái tại châu lục
Không chủ quan với dịch bệnh

Dịch Ebola vẫn đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo, với tốc độ lây nhiễm nhanh và số lượng ca nhiễm lớn. Đáng lo ngại hơn, trong quá trình truy vết, giới chức y tế châu Phi đã “mất dấu” hàng trăm người được xác nhận dương tính với virus Ebola.

Không chủ quan với dịch bệnh

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top