Quyết liệt chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái

Kiểm tra hàng hóa của Đội Quản lý thị trường số 2

Vẫn còn nhiều vi phạm

Sau đợt cao điểm được phát động từ ngày 15/5, lực lượng chức năng TP. Huế đã tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn. Riêng trong tháng 7/2025, các đơn vị chức năng đã phát hiện 158 vụ vi phạm, xử phạt và truy thu thuế với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng. Nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng bị phát hiện, tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá hàng trăm triệu đồng, một số vụ việc đã được khởi tố hình sự theo quy định.

Cụ thể, ngày 10/6/2025, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại hộ kinh doanh Trần Mỹ Vân ở 67/1 Địa Linh, phường Hóa Châu, phát hiện cơ sở này đang kinh doanh 100 thùng chân gà đông lạnh nhãn hiệu KZERO, sản xuất tại Paraguay, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Toàn bộ lô hàng trị giá 45 triệu đồng đã bị buộc tiêu hủy, cơ sở bị xử phạt 30 triệu đồng.

Trước đó, ngày 30/5/2025, tại cơ sở mè xửng Thuận Hương, Mộng Bình ở 29/73 Đặng Văn Ngữ, phường An Cựu, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp này tiếp tục sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực. Tang vật là 810kg kẹo mè xửng các loại, trị giá hơn 16 triệu đồng, bị buộc tiêu hủy. Mức phạt hành chính áp dụng là 17,5 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở thực phẩm nhập lậu, gian lận nhãn mác, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Điển hình, ngày 7/7/2025, tại hộ kinh doanh Mr. Nha (50 Nguyễn Trãi, phường Phú Xuân), lực lượng kiểm tra phát hiện 140 chiếc quần jeans giả mạo nhãn hiệu Levi’s, tổng trị giá 28 triệu đồng. Cơ sở này cũng bị xử phạt 23,75 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng vi phạm.

Chỉ một ngày sau đó (8/7/2025), tại hộ kinh doanh Phạm Thị Quả (10 Nguyễn Đức Tịnh, phường Vỹ Dạ), lực lượng chức năng phát hiện 40 sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu thời trang cao cấp gồm BURBERRY, HERMÈS… với tổng trị giá 14 triệu đồng. Chủ cơ sở bị xử phạt 16 triệu đồng và toàn bộ hàng hóa bị tiêu hủy.

Đáng chú ý, trong tháng cao điểm, các lực lượng chức năng cũng đã khởi tố 1 vụ án hình sự liên quan đến vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, thể hiện sự quyết liệt trong xử lý các hành vi phạm pháp liên quan đến hàng cấm, động vật hoang dã.

Phối hợp làm minh bạch thị trường

Không chỉ tập trung kiểm tra, xử lý, các lực lượng chức năng TP. Huế còn chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, giúp các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hiểu đúng và thực hiện nghiêm quy định pháp luật.

Theo đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP. Huế, thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh phát tờ rơi, tổ chức hội thảo phổ biến pháp luật, ký cam kết với các hộ kinh doanh không buôn bán hàng giả, hàng cấm. Đồng thời, phối hợp tổ chức các gian hàng trưng bày ở các hội nghị, hội chợ thương mại, siêu thị để người dân phân biệt hàng thật - hàng giả…

Bên cạnh đó, các lực lượng như công an, hải quan, kiểm lâm, bộ đội biên phòng, Sở Y tế, ngành thuế thành phố... đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm góp phần tăng hiệu quả xử lý vi phạm. Trong đó, lực lượng công an đã khởi tố 4 vụ án hình sự, lực lượng hải quan xử lý 8 vụ khai sai thuế, bộ đội biên phòng tịch thu và tiêu hủy gần 900 bao thuốc lá nhập lậu. Đặc biệt, ngành thuế đã kiểm tra 120 doanh nghiệp, truy thu hơn 8,1 tỷ đồng, phạt gần 6 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh giảm lỗ và giảm khấu trừ thuế lên đến hàng chục tỷ đồng.

Giám đốc Sở Công thương TP. Huế, ông Đặng Hữu Phúc chia sẻ, trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng trực tuyến ngày càng phổ biến, các đối tượng đã lợi dụng sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng lậu, gây khó khăn cho công tác kiểm soát. Do đó, cần phải tăng cường thanh tra, kiểm tra trên môi trường mạng, xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

Hiện ngành công thương tiếp tục chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, Thành ủy và UBND thành phố triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả một cách thường xuyên, lâu dài, không chỉ trong các đợt cao điểm.

“Kỳ vọng việc triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sẽ góp phần làm minh bạch thị trường, bảo vệ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng” - ông Đặng Hữu Phúc nói.