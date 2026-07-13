Các nước châu Phi tăng cường phối hợp ngăn chặn dịch Ebola

Nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ và khử khuẩn khi điều trị cho bệnh nhân Ebola tại Ituri, Cộng hòa dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn phát biểu của Bộ trưởng Quan hệ quốc tế Nam Phi Ronald Lamola bên lề cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng SADC diễn ra trong hai ngày tại Malawi cho biết, các nhà lãnh đạo khu vực đã tái khẳng định cam kết hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Theo thống kê, đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa dân chủ Congo hiện đã ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm, với 798 trường hợp tử vong đã được xác nhận.

Bộ trưởng Lamola cho biết, các nước thành viên đã thảo luận về tình hình dịch bệnh hiện tại cũng như cách thức tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực chung của khu vực thông qua Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ông nhấn mạnh, Nam Phi đã viện trợ khoảng 5 triệu USD cho CDC châu Phi để đóng góp vào cuộc chiến chống dịch này, đồng thời huy động các chuyên gia y tế quốc gia và trung tâm dịch bệnh thuộc Bộ Y tế tham gia hỗ trợ chuyên môn.

Cũng theo quan chức này, các quốc gia thành viên khác đã cam kết thể hiện tinh thần đoàn kết với tiến trình chung. Ngoài vấn đề y tế, cuộc họp đã tiếp nhận các báo cáo về tình hình dân chủ và bầu cử trên toàn khu vực. Những tài liệu này sẽ được tổng hợp và xử lý để trình lên Hội nghị thượng đỉnh SADC dự kiến diễn ra tại Nam Phi trong thời gian tới.

Cộng hòa dân chủ Congo là quốc gia thường xuyên phải đối mặt với các đợt bùng phát Ebola. Dù sự ra đời của vaccine và các phương pháp điều trị mới trong những năm gần đây đã giúp cải thiện đáng kể tỷ lệ sống sót, việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại quốc gia này vẫn luôn là một thách thức lớn đối với hệ thống y tế công cộng do ảnh hưởng từ cơ sở hạ tầng hạn chế và tình hình an ninh phức tạp ở một số khu vực.

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