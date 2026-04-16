Nền tảng hỗ trợ hành trình đổi mới sáng tạo

Lễ công bố nền tảng hỗ trợ Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố Huế

Kết nối nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Nền tảng hỗ trợ Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo không chỉ là cổng thông tin mà còn là hệ thống tích hợp đa chức năng, hội tụ đầy đủ các chủ thể trong hệ sinh thái như doanh nghiệp, viện - trường, chuyên gia, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ. Điểm nổi bật của nền tảng chính là khả năng kết nối cung - cầu công nghệ theo thời gian thực. Thay vì tìm kiếm rời rạc, doanh nghiệp và các nhóm khởi nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về công nghệ, kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ cũng như đội ngũ chuyên gia ngay trên một hệ thống thống nhất.

Nền tảng còn đóng vai trò là "cầu nối số" giữa khu vực nghiên cứu và khu vực sản xuất - kinh doanh. Các kết quả khoa học không còn nằm trong phòng thí nghiệm mà được giới thiệu, đánh giá và chuyển giao đến doanh nghiệp có nhu cầu. Qua đó, thúc đẩy quá trình thương mại hóa.

Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp dữ liệu về các chương trình hỗ trợ, đề tài khoa học, sáng chế và giải pháp kỹ thuật giúp các bên liên quan khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tri thức. Việc số hóa toàn diện cũng cho phép cơ quan quản lý, nhất là Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, điều phối hoạt động đổi mới sáng tạo một cách khoa học, minh bạch và kịp thời.

Theo bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nền tảng không chỉ giúp kết nối các mắt xích còn rời rạc mà còn tạo ra không gian chung để chia sẻ dữ liệu, tri thức và cơ hội. Khi các nguồn lực được đưa lên môi trường số, khả năng tương tác và hợp tác sẽ gia tăng, từ đó rút ngắn đáng kể hành trình đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Chị Trần Thị Thành, một startup khởi nghiệp sản phẩm gừng viên organic chia sẻ, rất nhiều startup, doanh nghiệp khởi nghiệp còn non trẻ ở Huế nhận thấy việc hình thành nền tảng số này là rất cần thiết, nhằm cung cấp thông tin, tài nguyên, công cụ cho startup trong việc gọi vốn, ươm tạo, hỗ trợ pháp lý, đào tạo, cố vấn. Qua kênh tương tác này còn giúp các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia tư vấn, nhà đầu tư dễ dàng gặp gỡ, kết nối hợp tác, hỗ trợ...

Trước đây, các bên liên quan đến hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) phải tìm kiếm từng nguồn riêng lẻ, nhưng khi có nền tảng số này, chỉ cần truy cập trên hệ thống là có thể tiếp cận hầu hết thông tin cần thiết. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và quan trọng là không bỏ lỡ cơ hội kết nối.

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp được giới thiệu, tư vấn hỗ trợ để phát triển thị trường

Đồng hành cùng startup từ ý tưởng đến thị trường

Một trong những điểm khác biệt của nền tảng là được thiết kế theo chuỗi 5 giai đoạn phát triển khởi nghiệp: Truyền cảm hứng, tìm kiếm ý tưởng, thành lập doanh nghiệp, kết nối thị trường và mở rộng thị trường quốc tế. Cách tiếp cận này cho phép nền tảng đóng vai trò đồng hành từ "A đến Z" đối với mỗi dự án KNĐMST.

Ở giai đoạn khởi đầu, người dùng có thể tiếp cận các câu chuyện thành công, mô hình tiêu biểu để khơi dậy tinh thần sáng tạo. Khi hình thành ý tưởng, nền tảng cung cấp không gian chia sẻ, kết nối với chuyên gia, cố vấn nhằm hoàn thiện dự án. Đến giai đoạn thành lập doanh nghiệp, hệ thống hỗ trợ từ thủ tục pháp lý, biểu mẫu đến tư vấn về tài chính, sở hữu trí tuệ và gọi vốn, giúp giảm đáng kể rào cản gia nhập thị trường.

Đặc biệt, các chuyên mục "kết nối thị trường" và "mở rộng thị trường quốc tế" mở ra cơ hội tiếp cận nhà đầu tư, đối tác phân phối và các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Đây là bước đi quan trọng giúp các startup Huế từng bước vươn ra thị trường rộng lớn hơn.

Không chỉ mang lại tiện ích trong từng giai đoạn phát triển, nền tảng còn tích hợp các công cụ theo dõi tiến độ dự án theo thời gian thực, tạo điều kiện để các bên liên quan nắm bắt tình hình và phối hợp hiệu quả hơn trong quá trình triển khai.

Sau một thời gian đưa vào hoạt động, nền tảng hỗ trợ Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố Huế đã bước đầu phát huy hiệu quả, tạo ra những chuyển biến rõ nét trong cộng đồng KNĐMST tại Huế. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, việc tiếp cận thông tin, chuyên gia và các nguồn lực hỗ trợ trở nên thuận lợi hơn. Thông qua nền tảng, các thông tin về các quỹ đầu tư kèm theo lĩnh vực ưu tiên đầu tư; hay các ý tưởng, dự án cần kêu gọi đầu tư với hình thức "cho vay có lãi", "góp vốn đầu tư", "góp vốn cổ phần" cũng được thông tin cụ thể trên trang web dmst.hue.gov.vn.

Nhờ có nền tảng thống nhất này, nhiều dự án đã tìm được đối tác nghiên cứu, tham gia các chương trình ươm tạo, thậm chí kết nối bước đầu với nhà đầu tư thông qua nền tảng. Quan trọng hơn, tư duy khởi nghiệp đang dần chuyển từ tự phát sang bài bản, có định hướng và gắn với đổi mới sáng tạo.

Nền tảng cũng giúp nâng cao hiệu quả số hóa và quản trị hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn. Việc nắm bắt cung - cầu công nghệ, nguồn vốn... giúp cơ quan chức năng chủ động hơn trong việc kết nối và điều phối nguồn lực. Trong dài hạn, nền tảng được kỳ vọng sẽ trở thành "hạ tầng số lõi" của hệ sinh thái KNĐMST địa phương; đồng thời là điểm khởi đầu cho những ý tưởng sáng tạo vươn ra thị trường khu vực và quốc tế.