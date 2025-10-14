  • Huế ngày nay Online
Nâng cao kỹ năng nuôi tôm bằng công nghệ số cho người dân

HNN.VN - Sáng 17/10, UBND phường Phong Phú phối hợp với Công ty CP Tương lai NextX (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số nuôi tôm sú cho gần 50 hộ dân, chủ cơ sở, doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Chuyên gia của Công ty NextX giới thiệu thiết bị công nghệ thực tế tại hồ nuôi 

Học viên được giới thiệu về quy trình công nghệ nuôi thủy sản thông minh do Công ty NextX nghiên cứu, triển khai với các thiết bị cảm biến và phần mềm quản lý tự động “Nextfarm”. Hệ thống cho phép giám sát môi trường nước (oxy hòa tan, pH, nhiệt độ), cảnh báo sớm các chỉ số vượt ngưỡng, điều khiển tự động máy cho ăn, máy sục khí, giúp người nuôi kiểm soát chất lượng ao nuôi mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng trên điện thoại di động. Ngoài phần lý thuyết, người dân còn được hướng dẫn thao tác thực tế trên hệ thống điều khiển và app Nextfarm, học cách cài đặt chế độ vận hành tự động, hẹn giờ, xử lý tình huống khi điều kiện môi trường thay đổi.

Khoá tập huấn được đánh giá cao vì tính thiết thực, dễ áp dụng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp ở địa phương.

Hiện nay, phường Phong Phú có hơn 65 cơ sở, hộ dân đang tham gia nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích mặt nước nuôi hơn 64 ha, chủ yếu tập trung ở các tổ dân phố Phong Thạnh, Trung Đồng, Mỹ Hòa, Tân Hội… Ngoài ra, phường còn có 6 doanh nghiệp, như: CP Farm Huế, Thuận Phước Farm, Thiên An Phú… đang nuôi với quy mô hơn 23 ha và dự kiến phát triển mô hình nuôi hơn 433ha đã quy hoạch trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Phong Phú cho biết, việc đưa công nghệ vào sản xuất được kỳ vọng sẽ giúp các hộ nuôi giảm chi phí, hạn chế rủi ro do biến động môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hướng đến phát triển thủy sản bền vững, thân thiện môi trường.

Song Minh
