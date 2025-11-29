  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 29/11/2025 14:29

Kỹ năng sinh tồn

HNN - Mới đây, khi Huế oằn mình chống chọi với những cơn lũ lịch sử, nhiều sự hỗ trợ quý giá đã kịp đến với Huế, bằng gạo, mỳ tôm, nước uống, tiền mặt… Riêng chính phủ Liên bang Nga đã viện trợ khẩn cấp cho Huế 30 tấn hàng cứu trợ.

Thích ứng, an toàn trước thiên taiLũ lụt đi qua, tình người ở lại

Di chuyển bằng thuyền sup trong đợt mưa lũ đầu tháng 11 ở Huế

Trong số 30 tấn hàng đã đi qua quãng đường rất xa ấy, ngoài chăn màn, lều trại, thực phẩm… còn có 58 chiếc thuyền cứu nạn. Ở một đất nước cách xa Việt Nam hàng ngàn dặm, dù chưa một lần trải nghiệm, nhưng người Nga cũng đã hiểu, với người dân vùng lụt như Huế, thực phẩm, chăn màn là cần thiết, nhưng ở lằn ranh sinh tử trước lũ lụt, một chiếc thuyền cứu nạn chính là một chiếc phao cứu sinh. Và thực tế ở những vùng lũ, giữa biển nước mênh mông, cuồn cuộn; giữa lằn ranh sinh tử, chỉ một chiếc thuyền nhỏ với lòng can đảm, đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho hàng chục mạng người.

Đó là câu chuyện cảm động về một người hùng - anh Trần Công Thành, 51 tuổi, trú tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, vừa được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen. Trong những ngày lũ đỉnh điểm từ 18 - 22/11, anh đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ, băng qua dòng lũ cứu người. Thời điểm ấy, khi nước lũ tại Phú Hữu dâng lên bất ngờ, người dân phải đập ngói, leo lên mái nhà cầu cứu. Không kịp chuyển đồ đạc của gia đình mình lên cao, một mình người đàn ông nhỏ bé ấy, cùng chiếc ghe nhôm nhỏ bé với nhiều mảnh vá, đã cứu 40 mạng người.

Những ngày này, bên cạnh những hình ảnh đau thương do lũ, câu chuyện cảm động về con người anh hùng ấy truyền đi sự lay động về tình người, về hình ảnh người dân Việt Nam nhỏ bé, hiền lành, giản dị âm thầm trong bình yên nhưng lại mạnh mẽ trong giông bão. Nhưng tình huống khẩn cấp mà 40 người dân vùng lũ Phú Hữu vừa trải qua cũng cho thấy, kỹ năng ứng phó với lũ từ cơ sở với phương châm 4 tại chỗ vẫn còn một khoảng trống không nhỏ.

Số liệu thống kê mới nhất từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến ngày 26/11, mưa lũ ở Nam Trung Bộ những ngày qua làm 98 người chết, 10 người mất tích. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại. Ngành nông nghiệp bị tàn phá nặng nề với gần 90.000ha lúa, hoa màu, cây trồng bị hư hại; hàng triệu con gia súc, gia cầm và hàng trăm ha thủy sản bị cuốn trôi…

Thiệt hại do thiên tai là điều khó tránh khỏi nhưng từ đau thương mất mát, những kinh nghiệm nào sẽ được học để không còn một tình huống đột xuất như ở Phú Hữu, không còn cảnh người dân chới với trên nóc nhà, không một chiếc phao phòng hộ?

Sau khi lũ rút, những ngày này, từng đoàn xe cứu trợ với tất cả yêu thương của cả nước đang hướng về Nam Trung Bộ. Phần lớn hàng cứu trợ sẽ là chăn màn, áo quần, mỳ tôm, nước uống. Rất nhiều bếp ăn thiện nguyện cũng đỏ lửa để cứu đói cho người dân vùng lũ. Nhưng không chỉ có mỳ tôm hay cơm nóng để cứu đói trước mắt, điều người dân vùng lũ cần cho lâu dài là kỹ năng ứng phó, thích nghi với thiên tai một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Không chỉ dự trữ gạo, mỳ tôm hay nước uống, khi những trận lũ cũ qua đi, đối diện với những cơn lũ mới bất thình lình trong điều kiện diễn biến khó lường của trời đất, bao nhiêu thôn làng, tổ dân phố được trang bị thuyền và kỹ năng ứng cứu để khi cần là kích hoạt? Bao nhiêu người dân có chiếc áo phao được cất giữ như của quý trong nhà? Không chỉ là cứu mạng trong thiên tai, còn là cách làm sao để khi lũ đến, không còn cảnh từng đàn gia súc chết chìm trong dòng nước, hay những cánh đồng rau bị nhấn chìm…?

Khi lũ đến, những kinh nghiệm thích ứng với thiên tai lại rộ lên. Nhỏ là chuyện chuẩn bị cái sạc dự phòng, chiếc đèn pin chống nước, chiếc can nhựa cũng thành vật cứu sinh… Lớn là chuyện quy trình xả lũ của thủy điện, công tác quy hoạch đô thị, khơi thông dòng chảy… Tất cả, chính là những “chiếc phao” của người dân, của nền kinh tế mỗi địa phương trong lũ, phải được hướng dẫn, trang bị thành kỹ năng sinh tồn.

Nhật Nguyên
 Từ khóa:
kỹ năngsinh tồncứu trợthiên tai
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bài học từ “tự quản tại chỗ”

Qua các đợt mưa lũ cuối tháng 10 và trung tuần tháng 11/2025 cho thấy, nhiều người dân, đặc biệt ở vùng thấp trũng, vẫn chủ quan đến mức đáng lo ngại. Hệ quả đau lòng là những thiệt hại về người liên tiếp xảy ra, dù ngành chức năng đã liên tục cảnh báo. Những mất mát ấy là lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng, mỗi mùa mưa lũ đến, ý thức tự bảo vệ mình phải được đặt lên hàng đầu.

Bài học từ “tự quản tại chỗ”
Kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục an toàn trong môi trường nước

Ngày 28/11, tại Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.Huế tổ chức tập huấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục an toàn trong môi trường nước cho cán bộ, hội viên. Chương trình nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội và được phối hợp thực hiện với Tổ chức HueHelp.

Kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục an toàn trong môi trường nước
MB hỗ trợ Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 24/11, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ khắc phục hậu quả mưa lũ do Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) hỗ trợ.

MB hỗ trợ Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top