Mời tham gia “Lựa chọn đối tác kinh doanh mặt bằng phi hàng không, mặt bằng quảng cáo tại Nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Phú Bài năm 2026”

Hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài thông báo kế hoạch tổ chức Lựa chọn đối tác kinh doanh mặt bằng phi hàng không, mặt bằng quảng cáo tại Nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Phú Bài năm 2026, kế hoạch tổ chức lựa chọn như sau:

1. Thời gian

- Phát hành hồ sơ mời tham gia lựa chọn: 15 giờ 30 phút ngày 30/3/2026.

- Hạn nộp hồ sơ đề xuất và nộp tiền đảm bảo tham gia lựa chọn: Trước 15 giờ 30 phút ngày 7/4/2026.

2. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời tham gia và nộp Hồ sơ đề xuất

- Các đơn vị có nhu cầu tham gia đấu giá nhận Hồ sơ mời tham gia (miễn phí) trực tiếp tại Phòng kế hoạch (Tầng 2, Văn phòng Cảng – Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế).

3. Thông tin chi tiết xin truy cập vào website: