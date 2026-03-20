Thứ Tư, 25/03/2026 17:05 (GMT+7)
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Thông báo mời chào giá “Thuê dịch vụ bảo vệ đài NDB K1, K2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài”
HNN.VN - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: “Thuê dịch vụ bảo vệ đài NDB K1, K2 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài”.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:
1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- Hiệu lực của hồ sơ chào giá ³ 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.
2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá
- Thời hạn gửi hồ sơ: Từ 10h00 ngày 26/3/2026 đến trước 10h00 ngày 02/4/2026
- Địa điểm nhận hồ sơ:
* Địa điểm: Phòng Văn thư Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.
* Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Thái Hoàng, số điện thoại: 093.383.5115
3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:
https://www.vietnamairport.vn/phubaiairport/