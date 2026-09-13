Mở thêm không gian thương mại, dịch vụ và du lịch

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khảo sát thực tế tại chợ Đông Ba.

Hướng tới không gian mua sắm, trải nghiệm

Là một trong những không gian thương mại truyền thống gắn bó lâu đời với đời sống người dân Huế, chợ Đông Ba không chỉ đáp ứng nhu cầu mua bán, giao thương mà còn là điểm tham quan, mua sắm quen thuộc của du khách. Đây cũng là khu vực có khả năng kết nối với các không gian thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch ở khu vực trung tâm thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đã trực tiếp khảo sát hoạt động kinh doanh, không gian các ngành hàng, hệ thống hạ tầng và việc tổ chức lối đi trong khu vực chợ; đồng thời trao đổi với các đơn vị liên quan về định hướng chỉnh trang chợ trong thời gian tới.

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lưu ý, việc chỉnh trang chợ cần được nghiên cứu tổng thể, trong đó bố trí đường đi, lối lại phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán của tiểu thương, người dân cũng như việc tham quan, mua sắm của du khách.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, chợ Đông Ba trước hết phải tiếp tục phát huy tốt chức năng là chợ dân sinh, phục vụ nhu cầu hằng ngày của người dân; đồng thời từng bước nâng cao chất lượng không gian và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Hai chức năng cần được nghiên cứu, tổ chức hài hòa, vừa giữ được hoạt động giao thương truyền thống, vừa tạo thêm sức hấp dẫn đối với du khách khi đến Huế.

Một trong những hướng được Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh gợi mở là nghiên cứu các tư liệu, hình ảnh về chợ Đông Ba qua các thời kỳ; trên cơ sở đó xem xét phục dựng một số yếu tố, hạng mục hạ tầng cũ phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay. Qua đó, không chỉ chỉnh trang không gian chợ mà còn góp phần gợi mở những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, đời sống và hoạt động giao thương gắn với chợ Đông Ba, tạo thêm giá trị trải nghiệm cho người dân và du khách.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác khảo sát tuyến Đông Ba - Bạch Đằng, tìm hiểu hiện trạng và trao đổi bước đầu về ý tưởng khai thác tuyến phố đêm tại khu vực này.

Thời gian qua, hạ tầng, cảnh quan tại khu vực dọc sông Đông Ba từng bước được đầu tư, chỉnh trang. Hạng mục chỉnh trang và xây dựng kè dọc bờ sông Đông Ba đã hoàn thành; tuyến Bạch Đằng cũng đang được thành phố quan tâm chỉnh trang vỉa hè theo từng đoạn. Đây là những điều kiện để tiếp tục nghiên cứu khai thác hiệu quả hơn không gian đô thị, tăng khả năng kết nối với chợ Đông Ba, khu vực Gia Hội và các tuyến phố lân cận.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khảo sát hệ thống đường đi bộ, không gian cây xanh và cảnh quan tại khu vực ven sông Như Ý.

Tại các điểm khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trao đổi về hiện trạng không gian, cảnh quan, giao thông và khả năng kết nối giữa các khu vực; từ đó nghiên cứu các ý tưởng tổ chức không gian, hoạt động thương mại, dịch vụ và trải nghiệm về đêm phù hợp.

Việc nghiên cứu tuyến phố đêm cần đặt trong tổng thể kết nối với các không gian hiện có, khai thác những đặc trưng riêng của khu vực, góp phần tạo thêm sản phẩm, dịch vụ phục vụ người dân và du khách, đồng thời tạo sức sống mới cho không gian đô thị về đêm.

Phát huy giá trị mặt nước

Rời khu vực Đông Ba - Bạch Đằng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác tiếp tục khảo sát khu vực ven sông Như Ý và tuyến đường đi bộ dọc sông.

Đường đi bộ ven sông Như Ý vừa được hoàn thành vào cuối tháng 6/2026, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và hình thành thêm không gian công cộng ven sông phục vụ người dân. Việc hình thành tuyến đi bộ cũng mở ra điều kiện để nghiên cứu khai thác hiệu quả hơn giá trị cảnh quan, mặt nước và không gian hai bên bờ sông.

Khảo sát thực tế tuyến đi bộ ven sông Như Ý, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đánh giá, khu vực đã hình thành không gian cảnh quan khá đồng bộ, với tuyến đi bộ, cây xanh và không gian mở ven mặt nước, tạo thêm địa điểm sinh hoạt, thư giãn cho người dân. Để phát huy hiệu quả công trình, đồng chí Lê Trí Thanh lưu ý cần thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp, chăm sóc cây xanh, duy trì cảnh quan sạch, đẹp.

Từ điều kiện cảnh quan và mặt nước hiện có, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh gợi mở việc nghiên cứu khai thác, sử dụng không gian trên dòng sông để phát triển một số loại hình dịch vụ phù hợp như, nhà hàng nổi, dịch vụ lưu trú trên sông và các sản phẩm trải nghiệm khác.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác khảo sát khu vực ven sông Như Ý và tuyến đường đi bộ dọc sông.

Theo đó, thay vì chỉ khai thác không gian trên bờ, cần nghiên cứu khả năng phát huy giá trị của mặt nước, tạo thêm các sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm mới. Các ý tưởng cần tiếp tục được nghiên cứu kỹ trên cơ sở điều kiện thực tế, bảo đảm hài hòa với cảnh quan, môi trường và không gian đô thị.

Qua chuyến khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã trao đổi, gợi mở nhiều ý tưởng đối với từng khu vực, hướng đến khai thác hiệu quả hơn các không gian hiện có, tăng tính kết nối giữa thương mại, dịch vụ, văn hóa và du lịch; đồng thời tạo thêm những sản phẩm, trải nghiệm mới phục vụ người dân và du khách.

Trên cơ sở các ý tưởng được trao đổi tại hiện trường, các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ điều kiện thực tế và tính khả thi để đề xuất các phương án phù hợp trong thời gian tới.