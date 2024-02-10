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ClockThứ Hai, 14/09/2026 18:03

Ngắm Huế “trên xe, dưới thuyền”

HNN - Đầu tháng 9 này, Công ty cổ phần Phượng Hoàng Phương Đông (Feniko) đã đưa vào vận hành mô hình tham quan kết hợp giữa xe sightseeing (xe buýt hai tầng mui trần hoặc xe điện thoáng nóc) và thuyền điện. Tham gia hành trình này, từ Đại Nội, du khách sẽ được di chuyển bằng xe sightseeing đến bến Phùng Hưng rồi chuyển sang thuyền điện để thưởng ngoạn cảnh quan hai bên bờ sông Hương, qua sông Ngự Hà đến sông Đông Ba.

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 Đi thuyền điện thưởng ngoạn cảnh quan hai bên bờ sông Hương, qua sông Ngự Hà đến sông Đông Ba đem lại trải nghiệm khác biệt cho du khách. Ảnh: QT

Theo những du khách đầu tiên trải nghiệm mô hình, khi tham quan Huế bằng thuyền điện trên sông không có tiếng động cơ, không khói, họ gần như lắng nghe được tất cả thanh âm của cuộc sống, ngắm nhìn khung cảnh hai bên bờ bằng trạng thái thư giãn nhất. Trước đó, khi ngồi trên xe sightseeing, du khách cũng đã có quãng thời gian vừa đủ để ngắm phố phường xứ Huế mà không bị ngăn cách bởi kính hay điều hòa ngột ngạt của những phương tiện thông thường.

Sự kết hợp này mang đến một góc nhìn mới mẻ về một Huế vốn đã trong xanh và yên bình.

Để vận hành chính thức, từ cuối tháng 4, Feniko đã tổ chức thử nghiệm tuyến du lịch thuyền điện tại các con sông vừa nêu để đánh giá và rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện dịch vụ. Dù thời điểm đó chưa kết hợp xe sightseeing, song mô hình cũng nhận được đánh giá cao nhờ ưu điểm giảm phát thải, thân thiện với môi trường và tạo trải nghiệm độc đáo.

Ở nước ta, gần như chưa có địa phương nào triển khai mô hình này. Sản phẩm thường thấy là xe buýt hai tầng, xe điện sightseeing được khá nhiều địa phương như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Quốc… sử dụng để đưa đón du khách tại các điểm đến hoặc tổ chức tour tham quan thành phố. Thuyền điện gần như chỉ được sử dụng ở hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng). Còn lại đại đa số địa phương, điểm đến có khai thác tuyến du lịch đường thủy nội địa đều sử dụng phương tiện thuyền, ca nô chạy bằng động cơ xăng, dầu.

Việc lãnh đạo TP. Huế phê duyệt đề án “Thí điểm tuyến du lịch đường thủy kết nối các điểm di sản bằng phương tiện thuyền điện trên sông Hương và các chi lưu” từ cuối năm 2025 cho thấy, thành phố đang dần bắt nhịp xu hướng du lịch xanh mà nhiều nước trên thế giới như Pháp, Hà Lan, Na Uy, Thái Lan, Trung Quốc… đã triển khai.

Huế có lợi thế về đường thủy nội địa khi các sông lớn, trong xanh đều chảy qua khu vực trung tâm thành phố. Đặc biệt hệ thống sông Ngự Hà gắn liền với Kinh thành Huế nếu tham quan bằng thuyền điện sẽ đem lại trải nghiệm khác biệt về di sản Huế cho du khách.

Để mô hình phát triển bền vững và lựa chọn không thể bỏ qua khi đến Huế, cần đa dạng thêm các hoạt động, dịch vụ đi kèm. Có thể kết hợp giữa hành trình tham quan với trải nghiệm hoạt động workshop, làng nghề. Kết thúc tour bằng việc thưởng thức đặc sản Huế như bún bò, cơm hến, bánh bèo, nậm, lọc…

Tất nhiên, đơn vị tổ chức tour, dịch vụ đi kèm phải niêm yết giá rõ ràng, lựa chọn những dịch vụ chất lượng. Các điểm đến trong tour phải nổi bật, thức ăn phải ngon, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, điểm trải nghiệm phải mang đặc trưng riêng của xứ Huế. Nếu không bảo đảm các yếu tố này, sản phẩm sẽ khó duy trì sức hút.

Về lâu dài, khi lượng khách tăng lên, cũng cần làm mới hành trình. Không chỉ dừng ở sông Hương, Ngự Hà, tuyến tham quan có thể mở rộng hơn khi xuôi về Đông Ba, qua Bao Vinh để du khách trải nghiệm làng nghề hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình… Hoặc ngoài khu vực Đại Nội, du khách có thể tham quan Huế ở phía bờ nam, ngược lên các lăng tẩm ở khu vực phía tây nam thành phố. Sự linh hoạt và đa dạng trong lộ trình sẽ giúp sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của từng phân khúc du khách.

Tâm Huệ
 Từ khóa:
ngắm Huếtrên xedưới thuyềnxe buýt hai tầng
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