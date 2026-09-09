Đầm Cầu Hai cần bài toán phát triển du lịch bền vững

Đời sống ngư dân và văn hóa làng chài là yếu tố để khai thác sản phẩm du lịch trên đầm Cầu Hai.

Tiềm năng còn bỏ ngỏ

Đầm Cầu Hai là một phần quan trọng của hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, cảnh quan thiên nhiên đẹp với núi non, sông nước và hệ sinh thái đa dạng. Nơi đây không chỉ có nguồn lợi thủy sản nước lợ phong phú, mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa lâu đời gắn liền với đời sống ngư dân. Với diện tích mặt nước khoảng 112km², đầm Cầu Hai không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội mà còn là tài nguyên du lịch tự nhiên có giá trị của địa phương.

Thời gian qua, vấn đề phát triển du lịch trên hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai nói chung, đầm Cầu Hai nói riêng đã nhiều lần được ngành du lịch, các đơn vị, địa phương thảo luận, trao đổi ở nhiều hội thảo, hội nghị. Thế nhưng, đến nay vẫn còn thiếu những sản phẩm du lịch bài bản, chuyên nghiệp, khai thác tương xứng tiềm năng, thế mạnh tài nguyên vốn có. Những trải nghiệm như ngắm bình minh và hoàng hôn trên đầm, tham gia đánh bắt thủy sản cùng ngư dân, chèo thuyền khám phá hệ sinh thái, thưởng thức hải sản tươi sống trên các nhà chồ và tìm hiểu văn hóa làng chài ven phá đã được nhắc tới, nhưng thực tế vẫn chưa thể “đóng gói” thành những sản phẩm hấp dẫn du khách.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc cho biết, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, một trong những định hướng phát triển mà xã hướng tới là du lịch, trong đó có du lịch trên đầm phá. Thời gian qua, địa phương cũng rất trăn trở trong việc tìm hướng phát triển du lịch trên đầm Cầu Hai.

Còn ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc chia sẻ: “Chúng tôi vẫn mong muốn có các nhà đầu tư để hình thành các sản phẩm dịch vụ chuyên nghiệp, khai thác tiềm năng, tài nguyên du lịch để thúc đẩy địa phương bứt phá”.

Gắn du lịch cộng đồng với khai thác tài nguyên

Khu vực đầm Cầu Hai và các địa phương ven đầm có tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hóa và sinh kế truyền thống của người dân địa phương.

Trong mối gắn kết với hệ sinh thái đầm phá đặc trưng, khu vực này còn sở hữu nhiều điểm đến có giá trị như Vườn Quốc gia Bạch Mã với các tuyến du lịch sinh thái hấp dẫn; chùa Thánh Duyên trên núi Túy Vân với giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc sắc; làng cổ Mỹ Lợi với nhiều di sản văn hóa cùng hệ thống bãi biển và vịnh biển còn giữ được nét hoang sơ. Các điểm đến này có thể liên kết với không gian đầm phá để hình thành các sản phẩm du lịch tổng hợp, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa bản địa của du khách. Các hoạt động trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng ở khu vực này gồm có đánh bắt thủy sản, thả lưới, đổ nò, câu cá, câu cua, tham quan nhà chồ và thưởng thức đặc sản địa phương nhận được sự quan tâm của du khách, có khả năng trở thành những sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng đầm phá.

Theo ngành du lịch, phát triển du lịch đầm phá là một trong những định hướng mà thành phố và ngành du lịch quan tâm, qua đó mở rộng không gian phát triển du lịch, giảm áp lực cho du lịch di sản. Ngành du lịch và các địa phương đang nghiên cứu nhiều giải pháp để xây dựng sản phẩm và đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá.

Bài toán phát triển du lịch bền vững trên đầm phá, trong đó có đầm Cầu Hai đặt ra cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, đào tạo và bảo tồn. Chính quyền địa phương cần rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất gắn với định hướng phát triển du lịch nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư hạ tầng du lịch. Đồng thời, địa phương cần nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch theo chuỗi có thương hiệu riêng và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ tại đầm Cầu Hai.

Các địa phương ven đầm Cầu Hai có thể xem xét, tham khảo mô hình vận hành của điểm du lịch làng Ngư Mỹ Thạnh, xã Đan Điền, kết hợp phát triển thêm các nội dung đặc trưng, truyền thống của xã để làm phong phú thêm sản phẩm du lịch. Địa phương có thể xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng dựa trên các hoạt động: Trải nghiệm làm ngư dân tham gia các hoạt động của làng chài; tham gia phiên chợ thủy sản và các sản phẩm OCOP đặc trưng, trải nghiệm các lễ hội truyền thống, đua thuyền trên đầm…

Song song với việc xây dựng sản phẩm, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, kết nối thị trường và nâng cao trải nghiệm du khách là điều cần thiết. Các địa phương cần có chiến lược truyền thông hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng du lịch của đầm Cầu Hai, đồng thời gia tăng khả năng tiếp cận các thị trường khách trong và ngoài nước.