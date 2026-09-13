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ClockThứ Hai, 14/09/2026 17:33

Mời đón đọc Huế ngày nay số 525, phát hành ngày 15/9

HNN.VN - Ngoài các thông tin thời sự diễn ra trong ngày, số báo 525 còn có nhiều bài viết đặc sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, đời sống…

Mời đón đọc Báo Huế ngày nay số 524, phát hành ngày 14/9Đón đọc Huế ngày nay số 523, phát hành ngày 12/9Đón đọc Huế ngày nay số 522, phát hành ngày 11/9

 Trang nhất với các thông tin thời sự nổi bật. 

Nổi bật trên trang 1 và trang 2 là vấn đề đang được đông đảo phụ huynh quan tâm qua bài viết: “Khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa”. Sau lễ khai giảng, tình trạng thiếu sách giáo khoa vẫn diễn ra cục bộ tại nhiều trường học trên địa bàn TP. Huế, khiến không ít phụ huynh chật vật “săn” từng cuốn sách cho con. Trước thực tế đó, ngành giáo dục địa phương và các trường học đã nhanh chóng rà soát, chủ động triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như: Sử dụng sách giáo khoa điện tử, bố trí học chung sách, mở rộng thư viện dùng chung và vận động chia sẻ sách cũ... Sự đồng bộ này nhằm bảo đảm học sinh không bị gián đoạn việc học và hoàn thành đúng kế hoạch chương trình năm học mới.

Ở trang 3 nổi bật với bài viết “Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển”. Nhằm triển khai phong trào thi đua “Quyết thắng” năm 2026 đạt hiệu quả cao nhất, bộ đội biên phòng TP. Huế đã gắn chặt nhiệm vụ chính trị với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân; đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Trang 3 với bài viết đáng chú ý về lực lượng bộ đội biên phòng. 

Ở trang Kinh tế, bài: “Gỡ vướng cơ chế cho điện mặt trời mái nhà” cho thấy, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 243/2026/NĐ-CP, ngày 26/6/2026 đã tạo động lực mới cho việc phát triển năng lượng tái tạo tại TP. Huế. Việc nâng trần bán điện dư lên lưới quốc gia từ 20% lên 50% giúp doanh nghiệp và người dân giải bài toán kinh tế, khai thác hiệu quả diện tích mái nhà xưởng và chủ động nguồn điện. Tuy nhiên, để tối ưu hóa chính sách, cộng đồng doanh nghiệp đề xuất tiếp tục đơn giản hóa thủ tục đấu nối cũng như các quy định kỹ thuật, an toàn phòng cháy chữa cháy.

Trên Trang Đời sống - Xã hội, bài viết: “Từ hương ước làng đến nếp sống văn minh trong việc tang” mang đến góc nhìn sâu sắc về nét đẹp văn hóa cộng đồng. Hàng chục năm qua, các làng quê ở TP. Huế như Thanh Thủy Thượng hay Thế Chí Tây đã đưa quy định tổ chức tang lễ gọn nhẹ, tiết kiệm (không để tang quá 72 giờ, hạn chế ăn uống linh đình, giảm rải vàng mã) vào hương ước. Tinh thần tự giác này là tiền đề thuận lợi để triển khai Chỉ thị số 13-CT/TU của Thành ủy Huế và Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố về hỗ trợ chi phí hỏa táng, khẳng định việc thực hiện nếp sống văn minh không làm mất đi giá trị truyền thống mà giúp loại bỏ những tập tục phô trương, lãng phí.

Bên cạnh đó, số báo 525 còn có nhiều bài viết, chuyên mục hấp dẫn khác.

Kính giới thiệu đến bạn đọc!

Huế ngày nay
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