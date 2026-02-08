Đến Đông Ba chụp ảnh xuân

Nhiều người trẻ chọn đến chợ Đông Ba để chụp ảnh xuân

Những ngày này, bước chân vào chợ Đông Ba, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các nhóm bạn trẻ trong tà áo dài, các gia đình đưa con nhỏ dạo chợ Tết, vừa mua sắm vừa tranh thủ lưu lại những bức hình rạng rỡ. Không gian chợ rộn ràng với sắc đỏ của dưa hấu, mứt gừng, câu đối; sắc vàng của hoa cúc, hoa mai; xen lẫn tiếng mời chào thân quen của tiểu thương… Tất cả tạo nên một bức tranh xuân sinh động, rất riêng của Huế.

Chị Trần Thị Nhi, phường Hương An, cho biết, chị cùng bạn bè đã hẹn nhau đến chợ Đông Ba để chụp một bộ ảnh xuân. “Chợ Đông Ba gắn với ký ức tuổi thơ của tôi, từ những lần theo mẹ đi chợ sắm Tết cho đến khi trưởng thành. Việc chọn nơi đây làm bối cảnh chụp ảnh không chỉ để lưu lại kỷ niệm đẹp với bạn bè, mà còn thể hiện niềm tự hào của người Huế đối với ngôi chợ truyền thống đã tồn tại hơn trăm năm”, chị Nhi chia sẻ. Theo chị, mỗi góc chợ đều mang một vẻ đẹp riêng, không cần dàn dựng cầu kỳ nhưng vẫn toát lên không khí xuân ấm áp.

Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình cũng xem chợ Đông Ba là nơi lưu giữ ký ức Tết cho con em mình. Chị Nguyễn Mai Linh, phường Phú Xuân, cho biết, chị đưa các con đến chợ vừa để mua sắm, vừa chụp những bức hình xuân tươi vui. “Tôi muốn các con cảm nhận được không khí Tết truyền thống, hiểu hơn về nét sinh hoạt xưa của người Huế. Điều tôi rất ấn tượng là các tiểu thương ở chợ rất vui vẻ, xởi lởi khi thấy người dân, du khách ghé chợ chụp hình. Nhiều cô, nhiều dì còn cười nói thân thiện, nhường chỗ, thậm chí gợi ý những góc chụp đẹp”, chị Linh nói. Theo chị, chính sự cởi mở, thân tình ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp, gần gũi của chợ Đông Ba trong lòng người dân và du khách.

Thực tế cho thấy, việc người dân, du khách đến chợ chụp ảnh không ảnh hưởng đến hoạt động mua bán, mà ngược lại, còn góp phần lan tỏa hình ảnh ngôi chợ truyền thống. Qua từng khung hình được chia sẻ trên mạng xã hội, vẻ đẹp đời thường của chợ Đông Ba, từ gian hàng đầy ắp hàng Tết đến nụ cười hiền hòa của tiểu thương được giới thiệu rộng rãi hơn, nhất là với du khách trẻ.

Bà Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng ban Quản lý chợ Đông Ba cho biết, Ban Quản lý luôn chú trọng công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, sắp xếp, chỉnh trang không gian chợ, đặc biệt trong dịp Tết. “Chúng tôi xác định chợ Đông Ba không chỉ là nơi mua sắm mà còn là một không gian văn hóa. Vì vậy, Ban Quản lý thường xuyên phối hợp với tiểu thương đảm bảo vệ sinh, tạo không gian sạch, đẹp, thuận tiện để người dân, du khách đến tham quan, chụp hình lưu niệm, nhất là vào những ngày gần Tết; huy động tổng lực để hoàn thành việc trang trí tết, tạo thêm những điểm chụp hình ấn tượng cho người dân, du khách”, bà Hằng chia sẻ.

Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều trung tâm thương mại, khu mua sắm mới xuất hiện, chợ Đông Ba vẫn giữ được vị thế riêng nhờ giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời. Việc người dân tìm về chợ để chụp hình xuân không chỉ là nhu cầu lưu giữ kỷ niệm, mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị truyền thống. Mỗi bức ảnh chụp tại chợ Đông Ba, vì thế, không chỉ ghi lại khoảnh khắc cá nhân, mà còn góp phần kể câu chuyện về một Huế mộc mạc nhưng đầy sức sống.