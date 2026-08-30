Tháo dỡ lồng bè, trả lại không gian xanh cho sông Như Ý

Người dân chủ động tháo dỡ lồng bè nuôi cá trên sông Như Ý.

Đồng thuận vì lợi ích chung

Hơn 30 năm gắn bó với nghề nuôi cá lồng bè trên sông Như Ý, ông Võ Văn Ngãi, tổ dân phố 10, phường Vỹ Dạ không khỏi tiếc nuối khi tự tay tháo dỡ những chiếc lồng từng gắn với sinh kế của gia đình. Dẫu vậy, ông cho rằng đây là việc làm cần thiết và bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương của địa phương. “Tôi làm nghề nuôi cá lồng lâu năm nên tiếc lắm, nhưng khi chính quyền vận động thì phải chấp hành”, ông Võ Văn Ngãi chia sẻ.

Tại khu vực sông Như Ý đoạn qua tổ dân phố 10, phường Vỹ Dạ, có 33 hộ nuôi cá bằng lồng bè. Ngoài nuôi cá, một số hộ còn dựng công trình tạm trên mặt nước để sinh hoạt, khiến không gian dòng sông bị thu hẹp, cảnh quan nhếch nhác và tiềm ẩn nguy cơ cản trở dòng chảy trong mùa mưa lũ.

Để hạn chế thiệt hại cho bà con, chính quyền địa phương đã xây dựng lộ trình phù hợp, tạo điều kiện cho các hộ chủ động thu hoạch cá trước khi tháo dỡ lồng bè. Nhờ vậy, đến nay tất cả các hộ đều tự giác chấp hành.

Sau khi những chiếc lồng bè được tháo dỡ, diện mạo khu vực sông Như Ý trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn. Người dân địa phương phấn khởi khi mặt nước được trả lại, dòng chảy không còn bị chia cắt bởi những lồng bè ken dày như trước. Vào mùa mưa lũ, việc không còn các vật cản trên sông cũng giúp người dân bớt lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến dòng chảy. Cùng với đó, môi trường và cảnh quan khu vực từng bước được cải thiện.

Siết chặt quản lý

Theo UBND phường Vỹ Dạ, khu vực sông Như Ý qua địa bàn không thuộc vùng được quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, việc tháo dỡ, di dời lồng bè và các công trình tạm được xác định là cần thiết nhằm bảo đảm công tác quản lý mặt nước, an toàn giao thông đường thủy và giữ gìn cảnh quan, môi trường. Thực hiện mục tiêu đó, đầu tháng 5 vừa qua, UBND phường đã triển khai kế hoạch tháo dỡ, di dời lồng bè và các công trình tạm trên sông Như Ý. Theo đó, có 3 đoàn công tác được thành lập, trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, giải thích, thông báo lộ trình để người dân chủ động thu hoạch cá và tự giác tháo dỡ.

Theo ông Nguyễn Dũng, Tổ trưởng tổ dân phố 10, phường Vỹ Dạ, việc tuyên truyền được thực hiện trực tiếp đến từng hộ. Khi hiểu rõ mục đích, yêu cầu của địa phương, người dân cơ bản đồng tình và chủ động tháo dỡ. “Chúng tôi đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu chủ trương của địa phương. Khi hiểu được thì bà con đều đồng tình và từng bước tự giác tháo dỡ. Đến nay, cơ bản các hộ đã chấp hành, trả lại không gian mặt nước cho sông Như Ý”, ông Nguyễn Dũng cho biết.

Từ những chiếc lồng bè dày đặc trên mặt nước, từng khoảng sông đang dần được trả lại. Không gian mặt nước rộng mở hơn, dòng chảy thông thoáng hơn, cảnh quan hai bên bờ cũng trở nên sáng thoáng. Song, để kết quả này được duy trì lâu dài, việc tháo dỡ phải đi cùng với quản lý, kiểm tra thường xuyên, tránh tình trạng tái lấn chiếm hoặc phát sinh lồng bè, công trình tạm mới.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Vỹ Dạ thông tin, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, không để phát sinh tình trạng tự ý đặt lồng bè hoặc dựng công trình tạm trên sông. Cùng với đó, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chung tay giữ gìn cảnh quan sông Như Ý sạch đẹp, thông thoáng.