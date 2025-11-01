Chợ Đông Ba thu gom gần 200 tấn rác, khẩn trương khôi phục sau lũ

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968, Quân khu 4) hỗ trợ dọn rác thải (ảnh BQL chợ Đông Ba)

Theo Ban Quản lý chợ Đông Ba, tính đến chiều 1/11, lực lượng chức năng và các tiểu thương đã thu gom gần 200 tấn rác thải và hàng hóa hư hại, ước tính vẫn còn khoảng 50 tấn rác tồn đọng do một số tiểu thương vẫn chưa thể trở lại dọn dẹp quầy lô. Công tác tổng vệ sinh toàn khu vực chợ hiện đã đạt hơn 70%, nhiều tuyến lối đi và khu vực chính đã được dọn sạch, tạo điều kiện thuận lợi để khôi phục hoạt động mua bán trong thời gian sớm nhất.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ bộ đội cùng bà con tiểu thương bì bõm trong bùn, xúc rác, vận chuyển hàng hư hỏng ra khỏi khu vực chợ đã trở thành minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia và ý chí vượt khó của người dân Huế sau thiên tai.

Kiểm tra hệ thống điện để đảm bảo điều kiện vận hành ổn định khi chợ Đông Ba hoạt động trở lại

Song song với công tác dọn dẹp, Ban Quản lý chợ cũng đã kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, dây dẫn và công tắc tại từng lô quầy, nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các nguy cơ mất an toàn, đảm bảo điều kiện vận hành ổn định khi chợ hoạt động trở lại.

Ban Quản lý chợ Đông Ba đề nghị các tiểu thương nhanh chóng trở lại dọn dẹp, sắp xếp hàng hóa trong ngày 2/11 để chuẩn bị buôn bán bình thường. Với những trường hợp vắng mặt, đơn vị sẽ tạm cắt điện tại lô quầy để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình kiểm tra và khôi phục hoạt động.

Dự kiến, trong thời gian tới, công tác thu gom rác và khử khuẩn sẽ được hoàn tất, đưa chợ Đông Ba sớm trở lại nhịp buôn bán sôi động, an toàn và văn minh như trước.