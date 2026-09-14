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ClockThứ Hai, 14/09/2026 17:16

Kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể

HNN.VN - Chiều 14/9, Sở Y tế TP. Huế tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của Công ty TNHH MSV, Khu công nghiệp Phú Bài.

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 Đoàn kiểm tra các hồ sơ, giấy chứng nhận liên quan đến nguồn cung thực phẩm.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung kiểm tra các quy trình liên quan đến việc tiếp nhận nguồn cung, bảo quản thực phẩm; quy trình chế biến thức ăn; điều kiện vệ sinh khu vực chế biến và giấy chứng nhận khám sức khỏe của nhân viên làm việc tại bếp ăn.

Công ty TNHH MSV là doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng dệt may xuất khẩu, hiện có hơn 1.000 lao động. Các suất ăn phục vụ người lao động được doanh nghiệp bố trí theo 3 khung giờ, từ 11 - 13h.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận các yêu cầu về đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể cơ bản được đáp ứng. Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra đề nghị doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình tổ chức bếp ăn. Trong đó, doanh nghiệp cần bố trí nhà kho chứa thực phẩm cách xa lối đi; tăng cường theo dõi, kiểm soát nhiệt độ của mẫu lưu thức ăn; đồng thời đảm bảo khu vực chế biến luôn sạch sẽ, thường xuyên được khử trùng, vệ sinh.

Kiểm tra quy trình lưu mẫu thực phẩm 

Đoàn kiểm tra cũng lưu ý khu vực chế biến cần bố trí riêng biệt giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm chéo. Công tác lưu mẫu thức ăn phải được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Việc kiểm tra nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, qua đó bảo vệ sức khỏe người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp có đông công nhân.

Được biết, kế hoạch kiểm tra kéo dài từ ngày 14/9 đến hết tháng 10/2026 tại 25 bếp ăn tại các Khu kinh tế, công nghiệp, cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
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